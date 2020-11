Arnold Schwarzenegger es operado por tercera vez del corazón

Escucha esta nota aquí

A Terminator también le pasan factura los años. El actor que encarnó al icónico personaje, Arnold Schwarzenegger, de 73 años, fue intervenido por tercera vez del corazón, y él mismo confirmó que el resultado fue positivo.

"Gracias al equipo de la Clínica Cleveland tengo una nueva válvula aórtica para acompañar la nueva válvula pulmonar de mi última cirugía. Me siento fantástico y ya he estado caminando por las calles de Cleveland disfrutando de sus increíbles estatuas. ¡Gracias a todos los médicos y enfermeras de mi equipo!", apuntó en Instagram el actor y ex gobernador de California.



La publicación estuvo acompañada de una fotografía en el hospital y de otras, como bien lo dijo, haciendo turismo en la ciudad estadounidense.

Si la secuencia es como el actor la relata, verdaderamente es un hombre indestructible, pues en sus paseos no lo delatan ni los años ni la riesgosa intervención.

En 2018, el también exfisicoculturista se llevó un gran susto, al tener que ser intervenido de emergencia y a corazón abierto para que le reemplacen la válvula aórtica.

Antes, en 1997 pasó por el quirófano por la misma razón.



Sus colegas del espectáculo, como Sofía Vergara y Sylvester Stallone, le enviaron sus deseos de una pronta recuperación, así como sus seguidores que ya suman 2,4 millones de corazones en la publicación.