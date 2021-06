Artistas cruceños harán vigilias musicales de protesta desde mañana

Escucha esta nota aquí

Terminó la marcha de protesta de los artistas cruceños, que tuvo lugar hoy y que a las 10:30 llegó a la plaza 24 de Septiembre. Sus dirigentes creen que más de 2.000 personas participaron, todos relacionados con el algún sector cultural y artístico, que han sido afectados por la pandemia laboralmente y en su salud.

La protesta concluyó frente al edificio de la Alcaldía. Allí algunos presentes hicieron uso de la palabra. El primero en hacerlo fue Evaldo Antelo, presidente de Músicos Unidos y vocero del sector. Dijo que esa marcha era un grito desesperado que dan los artistas, que si el coronavirus no los mata, lo que los llevará a la tumba será el hambre, pues no tienen alimentos para proveer a sus casas.

"Que no nos satanicen ni quieran echarnos la culpa por el aumento de contagiados del virus, nosotros hace más de un año que no trabajamos, que no hay eventos artísticos públicos masivos. No queremos soluciones parche, pedimos acciones urgentes, porque esta situación no puede esperar", manifestó Antelo.



Proponen que se organicen eventos controlados por la Alcaldía, que se hagan retretas con la presencia de todos los sectores artísticos, y que ese trabajo sea pagado. Dijo que el estrés también los está matando, porque su situación es alarmante.

Por su parte, Franklin Trigo, también dirigente de los artistas, contó que luego de la reunión con las autoridades municipal el martes, no han tenido ninguna noticia de ellos. Ratificó que la protesta musical empieza mañana y que no dejarán de hacerla hasta que sus pedidos sean atendidos, pero de verdad, no solo con palabras.

Sarita Mansilla, directora de Cultura y Turismo del municipio cruceño expresó que el alcalde Fernández está tomando acciones para paliar las necesidades de los artistas.