Así fue como Del Toro convenció a Cuarón de dirigir "Harry Potter y el prisionero de Azkaban"

Escucha esta nota aquí

A más de diez años del estreno de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Alfonso Cuarón recordó en una entrevista con Vanity Fair cómo fue que gracias a su amigo Guillermo del Toro tomó la decisión de dirigir la película.

"Hablé con Guillermo, como siempre lo hago, y él me preguntó '¿En qué estás? ¿Hay proyectos en marcha?', le dije: 'Estoy postulado a Harry Potter ¿Puedes creerlo?' e incluso me reí de eso. No había leído los libros ni visto las películas. Y después de eso me miro enojado". El director dijo que Guillermo del Toro lo llamó “arrogante” y lo mandó a comprar los libros para que estuviera al tanto de lo qué trataba la saga.

"Me dijo: 'Maldito flaco ¿Has leído los libros?' y le respondí: 'No, no he leído los libros'. Él me dijo: 'Maldito flaco, eres un bastardo arrogante. Vas a ir ahora a las librerías, vas a tomar los libros, los vas a leer y me vas a llamar de inmediato'. Cuando te habla así, bueno, tienes que ir a la librería". Finalmente, Alfonso Cuarón detalló que este momento le dio una lección por lo que al aceptar la propuesta de dirigir la película tuvo la convicción de hacerla a su manera, pero respetando todos los detalles que hacían especial a Harry Potter.

"En ese momento el cuarto libro acababa de salir. Leí los dos primeros, y estaba a la mitad del tercero, que era el que me habían ofrecido. Lo llamé y le dije: 'Bueno, el material es realmente genial'. Él me dijo: 'Bueno, ¿ves maldito?'. Como cineasta, era casi como una lección de humildad, de decir ¿Cómo voy a hacerlo a mi modo, pero al mismo tiempo respetando lo que ha sido amado en esas dos películas?", contó el director de "Roma"