Axl Rose afirma que una intoxicación alimentaria posiblemente afectó su voz

Escucha esta nota aquí

El vocalista de Guns N’ Roses, Axl Rose, compartió en redes que se siente «mucho mejor» luego de que una posible ‘intoxicación alimentaria’ haya afectado su interpretación vocal.

La banda se presentó la noche del jueves en el estadio Wrigley Field, ubicado en la “Ciudad de los Vientos”, Chicago.



El portal Chicago Sun-Times comentó en su crónica del concierto que, muy aparte de lo genial que estuvo el espectáculo, Axl no la pasó muy bien del todo:



«Pero el cantante luchó a menudo durante la noche para atarse a un rango vocal cómodo, especialmente esforzándose por tocar notas en su registro superior para los enfrentamientos en la arena como “You Could Be Mine” y “Sweet Child O ‘Mine”. Rose lo dio todo en el set del maratón y tal vez se esforzó un poco demasiado para entregar lo que pensó que la audiencia quería escuchar».



Axl Rose explica su mala interpretación



Dos días después del concierto, Axl Rose envió un mensaje, a través de la cuenta oficial de Twitter de la banda, que dice lo siguiente:



«Una nota para Chicago… Llegué al espectáculo sintiéndome muy bien, pero empecé a sentirme mal muy pronto. El malestar fue progresando hasta el punto de vomitar y marearme. No me habría sorprendido si me hubiera caído de la parte delantera del escenario».



«Estaba bien y luego no, bien de nuevo y luego no toda la noche. Fue una locura, pero el público era estupendo y yo estaba en un gran estado de ánimo y nos divertimos. Por suerte, el test de Covid fue negativo».



«Definitivamente, se me estropeó la voz en algunas partes. Me alegro de que lo hayamos superado y de que no haya afectado demasiado al espectáculo. Estoy mucho mejor ahora. Lo más probable es que sea una intoxicación alimentaria. ¡Estoy deseando llegar a Milwaukee!», concluye Axl.







Lea también Tendencias Guns Guns N’ Roses lanza versión de estudio de Absurd, su primer tema inédito en 13 años La canción fue tocada en vivo, hace unos días, en Boston y desde hoy está disponible en las plataformas digitales

​