Bad Bunny anuncia nuevo disco y sugiere una posible retirada de la música

Escucha esta nota aquí

Bad Bunny sorprendió a sus seguidores con un enigmático mensaje en redes sociales. El puertorriqueño, que no deja de recibir premios por sus trabajos lanzados este año, anunció que sacará su tercer disco de 2020. Pero el anuncio no ha llegado solo, también lo hizo con la sospecha de una retirada bajo el brazo.

Su nuevo álbum se titulará "El último tour del mundo" e incluirá 16 canciones. La fecha en la que está previsto que salga al mercado este disco es el 29 de noviembre.

Precisamente ese día parece no haber sido elegido al azar. Y es que, justo el 29 de noviembre se cumplen nueve meses desde que Bad Bunny lanzó HLQMDLG' el 29 de febrero. En ese trabajo se incluía un tema titulado 'Corazón' en cuyos versos rezaba: "En 9 meses vuelvo y saco otro, para retirarme tranquilo como Miguel Cotto", menciona el sitio español Marcas Tiramillas.

El puertorriqueño es especialista en ir dejando mensajes ocultos. ¿Ha llegado ya el momento de la retirada de Bad Bunny?Los seguidores de Bad Bunny temen que sus presagios se hagan realidad, aunque el artista no ha querido dar más pistas sobre si realmente está pensando en retirarse o no.

Bad Bunny, positivo en coronavirus, no pudo participar 'in situ' en los American Music Awards 2020, donde fue reconocido como Artista Favorito Masculino Latino y Álbum Favorito Latino por su disco 'YHLQMDLG' que ha conquistado las listas de éxitos internacionales desde el primer momento y durante el confinamiento publicó 'Las que no iban a salir'.