Bad Bunny empieza la conquista de 2021; arrasa en los Premios Lo Nuestro

Solo se supera a sí mismo. Si 2020 fue un gran año para Bad Bunny, 2021 arranca con buenas perspectivas, pues el trapero anoche arrasó en los Premios Lo Nuestro, con nada más que siete galardones, con el de artista del año como el más importante.

Benito Antonio Martínez Ocasio también triunfó en las categorías Álbum del año, por su YHLQMDLG; Artista masculino del año; Canción del año urbana, por La difícil; Álbum del año urbano, nuevamente con YHLQMDLG,

Canción del año urbana/trap, con Vete; y, colaboración del año, por Un día.

La ceremonia se adaptó a la nueva modalidad pandémica, se realizó en el American Airlines Arena, en Miami, sin público y solo con la asistencia de los conductores y artistas nominados.





En éxitos, la lista continúa con Camilo y el Grupo Firme, que empataron con cinco premios cada uno, seguidos por Karol G, Lenin Ramírez y Romeo Santos, con tres cada uno.

Los conductores de la gala de premiación a la música latina, organizada por Univisión, fueron Yuri, Chiquinquirá Delgado y José Ron.



El momento más emotivo de la cita fue el homenaje a Armando Manzanero, a cargo de sus compatriotas Alejandra Guzmán, Yuri y Lila Downs, que interpretaron las canciones Voy a apagar la luz, Te extraño y Adoro, grandes éxitos del artista que falleció en diciembre, a los 85 años.

La lista completa:

GENERAL

Artista del año

Bad Bunny

Álbum del año

YHLQMDLG - Bad Bunny

Canción del año

Tusa - Karol G & Nicki Minaj

Artista revelación femenina

Nicki Nicole

Artista revelación masculino

Camilo

Remix del año

La jeepeta - Nio García, Anuel, Myke Towers, Brray & Juanka

Colaboración del año

Un día - J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny Ft. Tainy

Video del año

Tkn - Rosalía & Travis Scott

POP

Artista pop del año

Camilo

Canción pop del año

ADMV - Maluma

Colaboración pop del año

Si me dices que sí - Reik, Farruko & Camilo

Grupo o dúo pop del año

CNCO

Álbum pop del año

Por primera vez - Camilo

Canción pop/balada del año

ADMV- Maluma

URBANO

Artista femenina del año - urbano

Karol G

Artista masculino del año - urbano

Bad Bunny

Canción del año - urbano

La difícil - Bad Bunny

Colaboración del año - urbano

Tusa - Karol G & Nicki Minaj

Álbum del año - urbano

YHLQMDLG - Bad Bunny

Canción del año - urbano

Si me dices que sí - Reik, Farruko & Camilo

Canción del año - urbano/trap

Vete - Bad Bunny

TROPICAL



Artista del año - tropical

Romeo Santos

Canción del año - tropical

La mejor versión de mí - Natti Natasha & Romeo Santos

Colaboración del año - tropical

Nuestro amor - Alex Bueno & Romeo Santos

REGIONAL MEXICANO

Artista del año - regional mexicano

Christian Nodal

Canción del año - regional mexicano

Yo ya no vuelvo contigo - Lenin Ramírez Ft. Grupo Firme

Colaboración del año - regional mexicano

Yo ya no vuelvo contigo - Lenin Ramírez Ft. Grupo Firme

Grupo o dúo del año - regional mexicano

Grupo Firme

Canción Sierreña del año - regional mexicano

El güero - Marca Mp

Canción banda del año - regional mexicano

Yo ya no vuelvo contigo - Lenin Ramírez Ft. Grupo Firme

Canción norteña del año - regional mexicano

El envidioso - Los Dos Carnales

Canción mariachi/ranchero del año - regional mexicano

Se me olvidó - Christian Nodal

Canción cumbia del año - regional mexicano

Tú y yo - Raymix & Paulina Rubio

Álbum del año - regional mexicano

En vivo desde Anaheim, Ca - Grupo Firme