Bad Bunny es número 1 en la lista Billboard 200 y hace historia al posicionar el primer álbum en español en ese sitial

Escucha esta nota aquí

El debut de Bad Bunny en la cima de la lista de álbumes de Billboard 200 esta semana marca un hito para la música latina: "El Último Tour del Mundo" (The Last Tour in the World), es el primer álbum completamente en español en alcanzar el número 1 en los 64 años de historia de la popular lista.

“Sin duda es una gran victoria para Bad Bunny, pero más aún para una industria de la música latina que durante décadas ha visto a sus artistas sistemáticamente socavados por los principales medios de comunicación y por la industria en general, a menos que canten en inglés o colaboren con un acto convencional”, comenta Leila Cobo de la revista Billboard, que organiza el ranking.

Bad Bunny, que en los últimos 24 meses ha estado derribando barreras una por una (la más recientemente fue como el artista con más streaming de Spotify en 2020, el primer músico latino en llevar esa distinción) ha destrozado uno de los últimos techos de cristal de la industria de la música: la idea errónea de que un álbum solo en español no podría convertirse en el número uno en el Billboard 200 de EE.UU.

La hazaña sin precedentes fue una sorpresa para muchos. ¿Acaso J. Lo, Shakira, Ricky Martin y otros grandes nombres latinos no lo habían conseguido antes? Lo hicieron, por supuesto, pero nunca con álbumes en español.

"Selena's Dreaming of You" , lanzado solo unos meses después de su muerte en 1995, debutó en el No. 1, pero contó con cinco pistas en inglés, seis en español y dos en ambos, en parte porque Selena murió antes de terminar lo que fue concebido como un álbum predominantemente inglés. En 1999, Ricky Martin debutó en el No. 1 con su deslumbrante set “crossover” homónimo, que incluía el éxito No. 1 “Livin La Vida Loca” en ambos idiomas, además de otras tres versiones en español de canciones en inglés. El segundo álbum de Jennifer López, J.Lo , también debutó en el número 1 en febrero de 2021; incluía tres pistas en español. Y "Ancora" de Il Divo en 2006 tenía seis pistas en español.

Más allá de eso, "Amar es Combatir" de Maná en 2006 y "Fijación Oral" de Shakira : Vol. 1 en 2005 ambos llegaron al No. 4 en la lista; en ese momento, ubicándose durante más de una década como el rango más alto alcanzado en el Billboard 200 por un álbum interpretado totalmente en español. Esa marca se rompió en febrero, una vez más por Bad Bunny, cuando debutó en el número 2 con YHLQMDLG .

¿Qué hizo posible el No. 1 ahora? Más allá de que Bad Bunny es el cantante latino más popular en este momento y posiblemente uno de los artistas más populares (y ciertamente uno de los más escuchados) a nivel mundial, está el hecho de que está montando una ola de creciente popularidad latina. Nunca el género ha experimentado un crecimiento tan sostenido tanto en Estados Unidos - donde su expansión es mayor que la de cualquier otro género, según la RIAA - como a nivel mundial; Según IFPI, América Latina ha sido la región de consumo de música de más rápido crecimiento durante cinco años consecutivos. (Tampoco hizo daño que Bad Bunny tuviera una competencia menos dura por el primer lugar esta vez; el segundo álbum con mejor desempeño esta semana, "Plastic Hearts" de Miley Cyrus.

"Pero quizás lo más importante es que Bad Bunny no estuvo sujeto a las barreras de entrada con las que los artistas latinos han tenido que chocar durante años. En los Estados Unidos, los artistas latinos nunca tuvieron la misma distribución, la misma transmisión de sus canciones en la radio, la misma cobertura o presencia en los medios, las mismas nominaciones a programas de premios o las mismas oportunidades para aparecer en vivo en programas que los artistas principales, incluso cuando sus ventas mundiales lo merecía", afirma Cobo.

La explicación común era que para llegar al consumo masivo, su música tenía que estar en inglés. Y así, el concepto de "cross over" se impuso: si querías marketing masivo y distribución masiva, tenías que grabar en inglés. Pero había una trampa: antes de grabar en inglés, tenías que establecer un éxito masivo en español, como prueba de ello Ricky Martin, Shakira, Marc Anthony, Enrique Iglesias grabaron en inglés después de convertirse en estrellas en español. Los artistas que no eran estrellas no recibieron el mismo apoyo, y aunque el número 4 de Maná en el Billboard 200 en 2006 debería haber hecho sonar todo tipo de campanas sobre el potencial comercial de simplemente cantar en español, no fue así.

Pero en los últimos cuatro años, la rápida aceleración de la transmisión vía internet ha hecho que muchas de esas barreras de entrada sean discutibles. Bad Bunny y su igualmente audaz manager no tenían noción de reglas previas, de lo que estaba bien o mal o probado y probado. No tenían que convencer a un distribuidor para que llevara su música del punto A al punto B. Lo que sabían con certeza era que había una audiencia para la música, y que en la era del streaming, esa audiencia podía encontrar fácilmente la música.

"Esto no significa que haya docenas de Bad Bunnys esperando. No cometer errores; este es un artista único con un atractivo único que no es fácil de replicar. Pero el logro deja al descubierto un reino de posibilidades para los álbumes en español: Bad Bunny puede ser el primero, pero apuesto a que no será el último", asegura Cobo.