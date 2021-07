Bad Bunny lanza De Museo, de la banda sonora de Rápido y furioso 9

Escucha esta nota aquí

Es el tercer tema de Bad Bunny en lo que va del año y otro que apunta a convertirse en un hit, como todo lo que hace el puertorriqueño. De museo fue colgado a YouTube en las últimas horas y ya lleva 5,9 millones de reproducciones.

De museo, que forma parte de la banda sonora de la película Rápido y furioso 9, que está rompiendo la taquilla en varios países del mundo, sigue los instintos urbanos del 'Conejo Malo', pero se olvida de las mujeres por un momento, pero solo un momento, para hacer una introspección a su vida.

"Un hermano no se traiciona, la familia nunca abandona.

Y yo no he cambiao, por má' dinero, por má' mujere'.

Aquí la envidia no vive, con nosotro' se muere", se escucha en ritmo de trap.



Después de agradecer a Dios por lo que tiene, de los amigos que murieron y de cancelar la ostentación, la letra gira hacia los autos, que justamente los que dice que maneja son los "de museo".

Y realmente así es una de las 'máquinas' de Bad Bunny, el deportivo Bugatti Chiron Sport 110 Ans de $us 3 millones, que muestra en la portada de la canción y que se compró a principios de 2021. ¿O se referirá al Toyota Corolla 2003 que aparece en Yonaguni, su canción anterior?.

La fanaticada de Benito Martínez sigue subiendo sorprendentemente las reproducciones y no deja de alabar lo bien que se ven el trap y dominic Toretto juntos.