Bad Bunny y Taylor Swift fueron los grandes ganadores de los American Music Awards 2020

La música no ha parado gracias a la virtualidad en tiempos de pandemia, y las galas para premiar la variedad y el talento de sus creadores tampoco. Por ello, aunque adaptada a la versión en línea, la tarde del domingo se llevó a cabo la gala de los American Music Awards 2020 desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

La novedad de esta edición, además de estar creada para el internet, fue la habilitación de un apartado latino, que tuvo como algunos representantes de la región a Maluma, Jennifer López, Becky G y Bad Bunny.

De todos ellos, Bad Bunny fue el gran ganador, al recibir dos premios: álbum latino del año por su aclamado YHLQMDLG y artista latino favorito. “Desde reguetón, a las rancheras, corridos, cumbia, salsa, bachata (...) la música latina es tan colorida y dinámica como nuestra gente. Aquí llegan algunos hitos de un año increíble para nuestra música”, dijo Benito Martínez Ocasio, su nombre real, desde su casa, pues no pudo asistir al dar positivo a coronavirus.

De igual manera, Becky G se llevó el título a la artista favorita latina y Karol G ganó la mejor canción latina por Tusa. “Todo esto ha sido una aventura, y lo sigue siendo, pero son momentos así que me recuerdan que estoy exactamente donde tengo que estar", dijo Becky G en sus redes sociales tras recibir el galardón.



Sin embargo, la gran ganadora de las categorías generales fue Taylor Swift, con los títulos de artista del año por tercera vez consecutiva, mejor artista pop y mejor video por Cardigan.

Le siguen The Weeknd, que obtuvo tres estatuillas, todos de sus dominios: el soul/r&b; y Doja Cat, la rapera que se llevó el premio a la artista revelación.



En cuestión de actuaciones, Maluma y Jennifer López dieron el espectáculo estelar al interpretar las canciones Pa ti y Lonely, en las que comparten micrófonos.



También Billie Eilish y su hermano Finneas estrenaron en directo I think therefore i am, Justin Bieber y Shawn Mendes se reunieron en un mismo escenario y The Weeknd cantó desde las calles de Los Ángeles.



Aquí, la lista completa de ganadores:

Álbum favorito soul/r&b - The Weeknd After hours

Canción favorita pop-rock - Dua Lipa Don’t start now

Canción favorita country - Dan + Shay con Justin Bieber 10,000 hours

Artista femenina favorita soul/r&b - Doja Cat

Artista femenina favorita latina - Becky G

Canción favorita rap/hip-hop - Cardi B ft Megan Thee Stallion WAP

Canción favorita soul/r&b - The Weeknd Heartless

Artista nuevo del año - Doja Cat

Dúo o grupo favorito pop-rock - BTS

Álbum favorito latino - Bad Bunny YHLQMDLG

Artista masculino favorito soul/r&b - The Weeknd

Colaboración del año - Dan + Shay with Justin Bieber: 10,000 hours

Artista del año - Taylor Swift

Artista social favorito - BTS

Video musical favorito - Taylor Swift Cardigan

Artista masculino favorito pop-rock - Justin Bieber

Artista femenina favorita pop-rock - Taylor Swift

Álbum favorito pop-rock - Harry Styles Fine line

Artista masculino favorito country - Kane Brown

Artista femenina favorita country - Maren Morris

Dúo o grupo favorito country - Dan + Shay

Álbum favorito country - Blake Shelton Fully loaded: God´s country

Artista masculino favorito rap/hip-hop - Juice Wrld

Artista femenina favorita rap/hip-hop - Nicki Minaj

Álbum favorito rap/hip-hop - Roddy Ricch Please excuse me for being antisocial

Artista masculino favorito latino - Bad Bunny

Canción favorita latina - Karol G y Nicki Minaj Tusa

Artista favorito rock alternativo - Twenty one pilots

Artista favorito adulto contemporáneo - Jonas Brothers

Artista favorito contemporánea) - Lauren Daigle

Artista favorito de electrónica - Lady Gaga

Banda sonora favorita - Birds of Prey: The album



Mirá la actuación de JLo y Maluma









Justin Bieber y Shawn Mendes actuaron juntos, pero guardando la distancia social





The Weeknd apareció caracterizando sus últimas canciones

Bad Bunny se conectó desde casa por dar positivo a Covid-19