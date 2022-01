Banda sonora de la película Encanto llega al número 1 de la lista Billboard, superando a Adele

Escucha esta nota aquí

Encanto, de Disney, acaba de ganar el Globo de Oro a la mejor película animada y ahora celebra un nuevo triunfo. Su banda sonora llegó al primer lugar de la lista Billboard, superando al aclamado 30 de Adele.



El álbum, que reúne las ocho canciones que musicalizan la historia animada, alcanzó el número 1 de la lista Billboard 200, ranking que recopila los trabajos discográficos más vendidos, de manera física y digital, en Estados Unidos.



Los compositores estadounidenses Lin-Manuel Miranda (Moana y Vivo) y Germaine Franco (Coco y Dora y la ciudad perdida de oro) fueron los talentos que convirtieron a Encanto en el primer trabajo discográfico de una película de Disney en llegar al número 1 en más de dos años años, ya que la última en lograr esta hazaña fue Frozen 2.



La banda sonora cuenta con ocho canciones en español e inglés, en ritmos tradicionales y populares de la cultura colombiana como salsa, vallenato y cumbia, ya que la película rinde honor al país cafetalero.



Estas canciones son La familia Madrigal, Un regalo mágico, En lo profundo/peso, No se habla de Bruno, Inspiración, Dos oruguitas, Solo tú, Colombia y Mi encanto.



De la misma forma, aunque en la lista Billboard Hot 100 Adele sí se instaló en la cima con Easy on me, tres canciones de Encanto lograron un puesto. Las versiones en inglés de No se habla de Bruno está en el # 5 y de La familia Madrigal en el 62; mientras que Dos oruguitas figura en el 83, esta última es interpretada por Sebastián Yatra y competirá en los Óscar.