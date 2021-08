Billie Eilish confesó por qué usa ropa holgada: "Tengo una relación terrible con mi cuerpo"

Escucha esta nota aquí

Aunque se encuentra en la cúspide de su carrera artística con el lanzamiento de su segundo álbum Happier Than Ever, Billie Eilish debe lidiar con la angustia que le produce ser una de las voces más reconocidas del mundo.

La cantante, de tan solo 19 años, ya tiene cinco premios Grammy y es una superestrella global. Sin embargo, no todo es un lecho de rosas en su vida porque desde sus inicios recibió numerosas críticas por su cuerpo. En esta oportunidad, la propia artista se refirió a las cuestiones físicas que tanto la acomplejan.

Mientras promociona su segundo disco de estudio, Eilish habló con The Guardian sobre sus conflictos emocionales y físicos. La artista explicó que “Overheated”, una de sus últimas canciones, está dirigida a los individuos que promueven estándares de belleza inalcanzables y contó su propia experiencia al reconocer que suele comparar su cuerpo con el de otras personas.

“Veo mucha gente en las redes sociales con cuerpos como el que yo nunca tuve. Y pienso: ‘Dios mío, ¿cómo pueden estar así?’ Conozco los secretos de la Industria y lo que la gente usa para editar sus fotos. De hecho, sé que lo que parece real puede ser falso. Sin embargo, a veces lo veo y pienso: ‘esto me hace sentir muy mal’”, manifestó Eilish.



La autora de “Bad Guy” volvió a mencionar la presión que sufre por su imagen y reveló que no se siente conforme con su imagen. “Estoy feliz con mi vida y tengo mucha confianza en mí misma, pero obviamente no estoy a gusto con mi cuerpo”, dijo. Y añadió: “¿Pero quién lo está?”.

En su momento, la cantante confesó que acostumbraba a usar ropa suelta y holgada como un modo de protegerse frente a los comentarios negativos de las personas. Ahora, volvió a referirse a esa situación. “Cuando estoy en el escenario, tengo que dejar atrás las ideas negativas que tengo sobre mi imagen. Sé que puede ser realmente poco favorecedora, pero simplemente la uso porque tengo una relación terrible con mi cuerpo”, concluyó.

Lea también Mundo Detienen en China a un cantante y actor canadiense por “sospecha de violación” Tras el revuelo provocado por el escándalo, marcas como Louis Vuitton, Bulgari, L'Oreal y Porsche, con las que colaboraba Kris Wu, suspendieron sus contratos con el cantante

​