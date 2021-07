Black Widow tuvo la caída más grande de una película de Marvel Studios en la recaudación

Escucha esta nota aquí

A pesar de que los números del primer fin de semana de estreno de Black Widow fueron auspiciosos, llegando a superar cifras que lograron algunas de las películas de Marvel Studios antes de la pandemia, el cuento de hadas ya no es el mismo.



Durante el segundo fin de semana de estreno, la película protagonizada por Scarlett Johansson cayó en un 67% en Estados Unidos, logrando solo $26.25 millones de dólares.



De ese modo, la producción del MCU concretó algo que antes era impensado: caer al segundo lugar durante un segundo fin de semana. Aquello se llevó a cabo debido a que Space Jam: A New Legacy logró recaudar un total de $31.65 millones de dólares en cines.

Y lo llamativo es que esa cifra se generó a pesar de que la película de LeBron James estuvo disponible gratuitamente en el streaming HBO Max, a diferencia de Black Widow, que implica el pago de un arriendo digital adicional.



Con todo lo anterior en cuenta, el otro punto importante es que la cifra recaudada por Black Widow representó la mayor caída durante una segunda semana para una película del MCU. Previamente el récord era para Ant-Man and the Wasp, que había caído en un 62% respecto a su primer fin de semana de lanzamiento.



En portales como Deadline destacan que la caída de Black Widow demuestra el impacto en las cifras de recaudación del lanzamiento simultaneo de la película en la plataforma de streaming Disney+. En tiempos pre-pandemia, un número mayor de personas la habría visto o inclusive se la habría repetido en pantalla grande tras el lanzamiento.



Finalmente, a diferencia de lo que sucedió durante el primer fin de semana, Disney no informó cuánto recaudó Black Widow con sus arriendos en Disney+. Durante el primer fin de semana esa cifra superó los $60 millones de dólares alrededor del mundo, con la mayoría registrándose en Estados Unidos.

Pero ahora no hubo ni luces de esa cifra, por lo que no existe la posibilidad de calcular públicamente cómo está rindiendo realmente la producción en total.



Es decir, solo está clara la cifra de recaudación en cines: solo $132 millones de dólares en Estados Unidos y otros $132 millones de dólares en el resto del mundo. Son $264 millones de dólares que en otras circunstancias serían vistas como todo un fracaso, pero que por ahora al menos le sirve para instalarse como la sexta película que más dinero ha recaudado en la pantalla grande.



El ranking actual:



1 Hi, Mom $822.054.381



2 Detective Chinatown 3 $686.257.563



3 F9: The Fast Saga $591.270.955



4 Godzilla vs. Kong $463.163.133



5 A Quiet Place Part II $285.627.870



6 Black Widow $232,712,671 $132.012.671



7 Cruella $219.529.517



8 The Conjuring: The Devil Made Me Do It $189.054.540



