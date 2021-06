Bob Dylan realizará el 18 de julio su primer show virtual desde el inicio de la pandemia

Escucha esta nota aquí

El legendario músico y cantautor estadounidense Bob Dylan realizará el próximo 18 de julio "Shadow Kingdom", su primera presentación desde el inicio de la pandemia de Covid-19, que será en formato virtual y promete incluir tanto obras de su extenso repertorio como de "Rough and Rowdy", el 39no. álbum de su carrera lanzado el año pasado y el primero en ocho años conformado por canciones originales.



Según informó el sitio especializado Variety, Dylan retornará así a los shows en vivo, que previo a la emergencia sanitaria acostumbraba llevar a cabo seguido y especialmente en el marco de grandes giras, y significará un evento especial que no repetía desde su "MTV Unplugged" de 1994.



Si bien no trascendieron muchos detalles sobre el espectáculo, sí se conoció que el también ganador de un Premio Nobel de Literatura se presentará en un espacio íntimo y que desde allí desplegará un recorrido creado especialmente para la ocasión y que abarcará gran parte de su trayectoria iniciada en la década del 60.



La transmisión estará a cargo de la plataforma Veeps, que ya puso en venta en Estados Unidos las entradas para acceder al show, el cual podrá verse a partir de las 17:00 (hora de Bolivia) y se mantendrá disponible hasta el 20 de julio inclusive.



Dylan, que cumplió 80 años el mes pasado, había realizado su último recital en vivo en diciembre de 2019.