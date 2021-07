Bob Onderkirk, de Better call Saul, se desmaya en pleno rodaje de la serie

Escucha esta nota aquí

Momentos de angustia en el rodaje de la sexta temporada de la serie Better call Saul, cuando el protagonista Bob Odenkirk se desmayó en medio de la producción, en Nuevo México, informan medios de estadounidenses.



TMZ dijo que Odenkirk "cayó" en el set el martes y fue "inmediatamente rodeado por miembros del equipo que llamaron a una ambulancia".



Hasta el momento no han trascendido los motivos del colapso del artista, de 58 años; sin embargo la prensa informó que se encuentra hospitalizado.



En Better call Saul, Odenkirk interpreta Jimmy McGill, un abogado de poca monta que por su habilidad para mentir se convierte en el famoso defensor de delincuentes Saul Goodman.



La producción de Netflix es un spin-off de la célebre Breaking Bad, considerada como una de las mejores series de televisión de la historia y en la que Onderkirk era el abogado del protagonista Walter White, el profesor que se convierte en fabricante de drogas y que contrata a Godman para que lo encubra.



Odenkirk ha recibido cuatro nominaciones a los Emmy, premio que obtuvo en dos ocasiones, y a los Globos de Oro como mejor actor por Better call Saul.



Se espera que la sexta temporada de la producción se estrene a principios de 2022.