Bolivia se verá en unos 30 episodios de La reina del sur 3

Fue casi un mes el que pasó en Bolivia la producción de Telemundo para el rodaje de La reina del sur 3 y en ese tiempo se guardó total hermetismo sobre el protagonismo del país. A dos semanas de su partida, la actriz mexicana Kate del Castillo reveló que serán unos 30 capítulos en los que aparecerán los paisajes y personajes bolivianos.

"Va a tener mucho espacio, en casi 30 capítulos estará presente Bolivia. Es el arranque de una historia muy fuerte, llena de acción y drama", reveló en una entrevista con el programa boliviano Aquí Aré, la noche del domingo.

Teniendo en cuenta que la primera temporada tuvo 60 capítulos y la segunda, 63, significaría que la mitad de la trama transcurrirá entre La Paz, El Alto y el salar de Uyuni, donde estuvo la producción.

"Bolivia básicamente es lo principal y lo primero que van a ver en la tercera temporada de La reina del sur", resaltó la actriz, que, por primera vez reveló detalles de la serie.

Y es que durante su estadía en el país, la actriz habló pocos minutos con un medio de comunicación, limitándose a comentar sobre su experiencia y recibimiento.

En la reciente entrevista, la intérprete de Teresa Mendoza se refirió a las críticas que surgieron por elegir a Bolivia para el rodaje de una serie sobre narcotráfico.

"Yo sé que está basada en el libro de Arturo Pérez Reverte y que tiene que ver con el narcotráfico, pero en esta tercera temporada nos alejamos muchísimo de eso, es más bien una serie de acción. Tratamos otro tipo de cosas, como la trata, que sucede en todas partes del mundo, y el crimen organizado, y nosotros estamos persiguiendo a los malos. No es basado en eso, y no es el único país al que recurrimos. Tanto lo que quiere Telemundo y Netflix es mostrar Latinoamérica en todo su esplendor", alegó.

Por otra parte, volvió a expresar su admiración por los paisajes bolivianos y gratitud con su gente. "Qué atentos, generosos, respetuosos y amorosos que son", señaló.

También aprovechó la oportunidad para destacar el talento de los actores bolivianos Jorge Ortiz y Christian Mercado, que fueron invitados a actuar en la producción internacional. "Christian Mercado es un buenísimo actor, yo ya había escuchado hablar de él (...) Me voy llena de orgullo", dijo sobre el paceño que en 2019 protagonizó el filme boliviano Santa Clara.



Finalmente, indicó que espera regresar de paseo y ya no por trabajo. "Espero conocer e ir a los lugares divinos donde me han invitado, donde me mandan cosas y regalos tan hermosos y poder estar tranquila", concluyó.

La próxima parada de La reina del sur será Perú, donde se informó recientemente que grabará escenas en Lima y Cusco a finales de septiembre.

Kate del Castillo compartió que también se verán ciudades de México y de Estados Unidos.