Boliviana Lu de la Tower lanza canción sobre el poder de las mujeres

La cantante cruceña Lu de la Tower acaba de presentar su tercer sencillo, denominado Not your baby (No soy tu bebé), que llega para reivindicar a las mujeres y elevar la voz por el empoderamiento femenino.

En ritmo pop y con letra de su composición, Luciana de la Torre, su nombre real, dice "basta a aquellos que piensan que pueden conquistar con regalos a una mujer o utilizarlas como trofeos". La canción está disponible Spotify, Deezer, Apple Music y YouTube.





Y es que para Lu, esta era, en la que la mujer ha dejado claras su fuerza e independencia, es el mejor momento para liberar Not your baby.



Y llega acompañada con un videoclip de calidad internacional, a cargo de Clip Media. En sus primeros días, superó las 46 mil visualizaciones.

Lu de la Tower, de 21 años, viajará a promocionar sus tres primeros sencillos a Paraguay y México, y ya alista los dos próximos que saldrán al aire hasta finales de año.