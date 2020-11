Boris Vásquez recibe la medalla al mérito Pedro Domingo Murillo en la ciudad de La Paz

Escucha esta nota aquí

Once personalidades e instituciones paceñas fueron distinguidas el viernes 27 de noviembre con la medalla al mérito Pedro Domingo Murillo por el Concejo Municipal de la ciudad de La Paz al celebrarse los 472 años de su fundación. Entre las figuras que recibieron el galardón estuvo Boris Vásquez Gónzales director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Santa Cruz.

En el acto realizado en el Palacio Consistorial y en presencia de las principales autoridades municipales, Vásquez, recibió de manos de la concejala Kathia Salazar el diploma y la condecoración Prócer Pedro Domingo Murillo en el grado Honor al Mérito “por el aporte al desarrollo del municipio y la trayectoria de su trabajo en bien de la comunidad y del desarrollo a nivel nacional”

“Para mí es muy significativo, que me llamen a La Paz para darme el reconocimiento sobre todo en un momento en el que no sabemos qué va a suceder con la Orquesta Sinfónica Juvenil Santa Cruz. Este galardón me fortalece y es una señal de que ha hecho bien su trabajo”, dijo a El Deber Vásquez.

Boris Vásquez Gonzáles nació en la ciudad de La Paz en 1963. Estudió en el Conservatorio de Música de esa ciudad y siguió cursos en talleres de música de la Universidad Mayor de San Andrés. Asistió a cursos superiores en Hochschule der Künstle de Berlín, Alemania.

Se ha especializado como músico de orquesta con el instrumento del fagot. Miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Orquesta de Cámara Municipal. Integró el Grupo ‘Chacaltaya’ de música tradicional. Ha compuesto obras de música contemporánea.

Pero a la par de su actividad musical ha sido un importante gestor cultural, primero en su ciudad natal con eventos como el Festival de Cine Europeo, dirigió durante 15 años el Festijazz, fue encargado de las actividades culturales del Instituto Goethe, donde impulsó una gran diversidad de actividades.

Desde hace 10 años radica en Santa Cruz, donde a través de la Orquesta Sinfónica Juvenil Santa Cruz ha logrado la formación de muchos jóvenes músicos cruceños con talleres y conciertos de destacados músicos nacionales e internacionales de diversos géneros.