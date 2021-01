Brigitte Bardot: "El coronavirus es bueno, regula la superpoblación"

Escucha esta nota aquí

En los 60 fue un ícono de la moda y un mito erótico del cine, pero ahora, con 86 años, vive retirada, entre animales y generando polémica en cada entrevista. La actriz francesa Brigitte Bardot está siendo duramente atacada en las redes tras declarar, al medio italiano Oggi, que el coronavirus era algo bueno y que la inmigración "la horroriza".

"Me temo que el Covid y las otras epidemias que se están conociendo restaurarán dolorosamente un nuevo orden. Cuando esos 5 mil millones de personas en esta tierra se hayan ido, la naturaleza recuperará sus derechos", fue una de las polémicas declaraciones ante las cuales las redes explotaron, criticándola por expresarse de esa forma a pesar de estar en el principal grupo de riesgo.







"¿Me preguntas si este virus es algo bueno? Sí, es una especie de autorregulación de una superpoblación que no podemos controlar", completó.

Y es que la diva se siente muy segura dentro de su mansión La Madrague, en Saint Tropez, al sur de Francia, una casa-refugio, donde convive desde hace casi medio siglo con más de 1.000 animales abandonados. "No veo a nadie. No serán las cabras las que me contagien", se defendió.



Por si eso no fuera suficiente, la actriz de las películas Y Dios creó a la mujer y Viva Maria! también se declaró partidaria de los gobiernos autoritarios. "Estoy a favor de un gobierno capaz de poner orden en el lío en que vivimos. Cuando pienso que el gobierno francés deja al margen a ciudadanos pobres que trabajan duro y reciben menos ayuda que todos estos inmigrantes que nos atacan, me horroriza", expresó, en la que sería su sexta polémica sobre el mismo tema.

Bardot ya fue multada cinco veces por incitación al odio racial y no le preocupa desembolsar otra pena. "No me importa, que me vuelvan a condenar. Me costará dinero y no me importa. Y si no tengo el dinero para pagar la condena, iré a la cárcel. Sería divertido", aseguró. Obviamente, xenófoba y racista es lo menos que le han dicho en las redes.

En los últimos años, la actriz se declaró antifeminista, enemiga de la cirugía estética, de los musulmanes y, en realidad, de toda la raza humana. "No formo parte de la especie humana. No quiero serlo", aseguró en una ocasión.