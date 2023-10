Britney Spears arrasa en ventas con su autobiografía "The Woman In Me"

Britney Spears ha vuelto a la escena mediática con el lanzamiento de su libro autobiográfico, "The Woman In Me", revelando detalles íntimos de su vida personal y profesional de una manera que ha dejado al mundo boquiabierto.

Con el lema "Mi historia. En mis términos. Por fin.", la princesa del pop anunció la llegada de su obra a través de su perfil de Instagram, prometiendo una inmersión profunda en su vida con lujo de detalles y total sinceridad.

El libro, lanzado el 24 de octubre en formatos físico y digital, ha superado todas las expectativas comerciales, vendiendo más de 400 mil copias en su primer día.

"The Woman In Me" ha sido proclamado como el libro de memorias de una celebridad más vendido de la historia en tan solo 24 horas, según fuentes cercanas a TMZ.

Con un precio original de $us 32.99, la obra está disponible actualmente en Amazon a $us 23 dólares y $us 16.33 por Kindle. Además, el audiolibro narrado por la actriz cinco veces nominada al Óscar, Michelle Williams, se encuentra a la venta por $us 29.69 dólares.

Los extractos explosivos del libro, que involucran a personalidades como Justin Timberlake y Collin Farrell, han alimentado la controversia y han impulsado aún más las ventas.

Spears, conocida por su estilo directo y sin tapujos, ha creado un fenómeno cultural que va más allá de la narrativa impresa, afectando directamente la reproducción de sus canciones en plataformas digitales. Un día después del lanzamiento, su biblioteca musical recibió más de 7.1 millones de reproducciones en Spotify y YouTube.

El éxito del libro también se atribuye al "héroe no reconocido", Cade Hudson, el manager de la cantante, quien la alentó a completar la obra incluso en momentos de duda. Spears expresó su agradecimiento hacia Hudson en las páginas del libro, reconociendo su papel fundamental en el proceso creativo.

Mientras revela sus experiencias de vida, la ganadora del Grammy continúa cosechando ganancias y batiendo récords. Es así como la superestrella está a punto de volver a hacer una fortuna solo con su libro, pues le corresponde el 25% de beneficios netos.

