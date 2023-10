Britney Spears revela que abortó durante su relación con Justin Timberlake

En sorprendentes revelaciones extraídas de su próximo libro autobiográfico, "The Woman In Me", la cantante pop Britney Spears aborda momentos impactantes de su vida, incluyendo un episodio doloroso durante su relación con el también artista Justin Timberlake.

Spears, de 41 años, compartió detalles sobre un embarazo no planeado durante su relación con Timberlake, que comenzó en 1999 cuando ella tenía 17 años y él 18. Según los extractos publicados por la revista People, Timberlake no estaba feliz con la noticia y expresó claramente que no quería ser padre en ese momento.

"Justin definitivamente no estaba feliz sobre el embarazo. Me dijo que no estábamos listos para tener un bebé, que éramos muy jóvenes. Fue una sorpresa, pero para mí, no fue una tragedia. Yo amaba mucho a Justin y esperaba que tuviéramos una familia un día", relató Spears.

La cantante también reveló que, a pesar de su propia reticencia, optó por un aborto, una decisión que Justin Timberlake respaldó firmemente. "No sé si (el aborto) fue la decisión correcta. Si hubiera sido por mí, yo nunca lo habría hecho. Sin embargo, Justin estaba muy seguro que no quería ser padre", agregó.

Este no es el único aspecto impactante que aborda Britney en su libro. La artista, quien recientemente se liberó de la tutela legal de su padre, Jamie Spears, también discute el impacto negativo que tuvo en su vida.

Spears describió cómo la tutela la "infantilizó" y le robó su madurez como mujer, convirtiéndola en lo que ella llama una "niña-robot".

"Me volví un robot, pero no cualquier robot, una especie de niña-robot. La tutela me arrebató mi madurez como mujer, me convirtió en una niña", señala en su autobiografía.

Además, Spears aborda la disparidad de trato entre artistas masculinos y femeninos en la industria del entretenimiento, destacando cómo algunos artistas masculinos han enfrentado problemas mediáticos sin ser puestos bajo tutela.

"Me convertí en un ente, más que en una persona, cuando estaba en el escenario. Siempre sentía la música en mis huesos y mi sangre, pero me robaron eso. Si me hubieran dejado vivir mi vida, sé que hubiera seguido mi corazón y todo habría salido bien", concluyó Britney.