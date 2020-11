BTS difunde optimismo con su nuevo disco BE

Escucha esta nota aquí

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook confirman su éxito mundial. En solo un día, el nuevo tema de BTS, Life goes on (La vida continúa, en español)

superó los 88 millones visualizaciones en YouTube. Se trata del primer sencillo del disco BE, que la boy band surcoreana presentó ayer en Seúl.

"La pandemia detuvo inesperadamente muchos de nuestros planes. Sin embargo, nos brindó la oportunidad de dar un paso atrás y concentrarnos en nosotros mismos y en nuestra música. Reflejamos las emociones que sentimos durante este periodo sin precedentes en este álbum", dijo Jimin a Rolling Stone India.



"En BE no queríamos enseñar a gente en el escenario que es lo que normalmente se ve. Queríamos que se viera a veinteañeros, que es lo que somos", declaró a su turno J-Hope.



Los más de 31 millones de oyentes mensuales de BTS en Spotify se encontrarán con siete canciones nuevas y con la famosa 'Dynamite', que fue lanzada en agosto, y que ya acumula 614 millones de vistas.



Life goes on, Fly to my room, Blue & grey, Skit, Telepathy, Dis-ease y Stay son los títulos del resto del disco.



BTS lleva sin actuar desde que se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus en todo el mundo, motivo por el que suspendieron su esperada gira mundial.



Sin embargo, aunque el tiempo de espera para verlos sincronizar en vivo, como solo ellos saben hacerlo, interpretarán su Life goes on en la televisación de los American Music Awards el lunes 23 de noviembre.