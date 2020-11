Buena Vista está de fiesta y proclama a su soberana

Escucha esta nota aquí

Buena Vista de los Santos Esposorios, la capital de la provincia cruceña Ichilo, empieza a vivir con intensidad su fiesta patronal. Se recuerda el 326 aniversario de su fundación, por ello este jueves tuvo lugar una sesión de honor de su Concejo Municipal en la que se proclamó a Mary Ely Barahona Velasco como reina del pueblo 2020.

A partir del mediodía habrá kermés en la plaza principal y se podrá disfrutar de juegos populares, como palo 'encebao', carrera de 'embolsaos', trompo y macuca. También saldrá la tarasca que recorrerá el centro para distraer a la población. Habrá música para bailar y una variedad de platos típicos.

El sábado las celebraciones empezarán a las 10:00, con la tradicional carrera de motos por el río Surutú, después se llevará a cabo una fiesta en la plaza principal con la presencia de grupos musicales y una banda tradicional. Seguidamente tendrá lugar el jocheo de toros que caracteriza a la celebración buenavisteña.

El gran festejo se llevará a cabo en la noche, igualmente en la plaza. Habrá fiesta de gala en la que se coronará a la reina de Buena Vista 2020, Mary Ely Barahona; estarán presentes las autoridades provinciales e invitados especiales.





Mary Ely tiene 18 años y estudia Ingeniería Comercial en la Utepsa. Dijo que desea aprovechar su título de reina para ayudar a su provincia en dos aspectos principales. El primero relacionado con la salud, sobre todo con el coronavirus que "está atacando a todo el mundo y que ha cambiado la forma de vida de todos".

La reina buenavisteña está preocupada porque ve que mucha gente no se cuida, que "no se dan cuenta de que se ponen en peligro y también exponen a los demás. En países vecinos la están pasando muy mal con el Covid- 19 porque no siguieron las normas de bioseguridad y ahora están sufriendo el rebrote", comentó.

Mary Ely quiere también fomentar el turismo de su provincia. Recordó con orgullo que Ichilo es la puerta de ingreso al parque nacional Amboró, uno de los mayores santuarios de la naturaleza de Bolivia.





Invitó a que visiten Buena Vista en cualquier época del año, porque posee un clima templado y agradable. Destacó que sus paisajes naturales son hermosos, como lo son también el pueblo y su iglesia dedicada a los Santos Esposorios, además "la gente es amable y alegre".

Mary Ely recuerda que Buena Vista es la capital del café y del chocolate de Santa Cruz, por la gran producción de dichos productos, además de que se 'come rico', pues son expertos en preparar platos típicos del Oriente boliviano. Por todo ello y porque están de fiesta, la nueva soberana invita a que los visiten.