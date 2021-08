Buey Rojo Sangre, película de Rodrigo Bellott, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Guadalajara

Escucha esta nota aquí

La última cinta de Rodrigo Bellott, Buey Rojo Sangre, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cine de Guadalajara (México) en octubre de 2021. La película participa de la competencia oficial del certamen.

Para esta edición, que se llevará a cabo del 1 al 9 de octubre, la Sección Oficial en Competencia Premio Maguey, incluye 10 largometrajes provenientes de once países: Argentina, Bolivia, Chipre, Estados Unidos, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Israel y México.

Los títulos son “El Apego” de Valentín Javier Diment (Argentina); “Blood Red Ox!” de Rodrigo Bellott (Estados Unidos, Bolivia); “Colors of Tobi” de Alexa Bakony (Hungría); “Efímera” de Luis Mariano García (México); “Finlandia” de Horacio Alcalá (España, México); “LA Queenciañera” de Pedro Peira (España); “The Man with the Answers” de Stelios Kammitsis (Chipre, Grecia, Italia); “Mi Novia es la Revolución” de Marcelino Islas Hernández (México); “Our Bodies Are Your Battlefields” de Isabelle Solas (Francia) y “The Swimmer” por Adam Kalderon (Israel).

Cabe destacar que en esta edición Premio Maguey celebra su décimo aniversario bajo el lema PLUR (Pace, Love, Unity, Respect), celebrando lo mejor de la cinematografía LGBTQ+ del mundo en Guadalajara.

Buey Rojo Sangre es un filme ecológico y de terror sicológico, que se ambienta en los incendios de Sama, en Tarija. La temática se ajusta a la problemática que está afectando actualmente al país: la destrucción de la flora y de la fauna.

Cuenta la historia de Amir, un periodista libanés-estadounidense, que junto a su novio Amat visita a su amiga ecologista, Amancaya, en la región boliviana de Tarija, amenazada por una compañía petrolera multinacional que quiere explotar la selva boliviana. La visita toma un giro extraño cuando Amat comienza a imaginar un buey rojo sangre en la casa.

El boliviano participó el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara con su filme Tu me manques, película que cuenta con las actuaciones del argentino Oscar Martínez y la española Rossy de Palma.