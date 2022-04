Burocracia de Impuestos Nacionales obliga a APAC a no cobrar por las entradas del festival en la ciudad

Escucha esta nota aquí

“A pesar de cualquier inconveniente burocrático, nosotros nos vamos a reponer con alegría, determinación y coraje. El festival será gratuito en todas sus funciones”, publicó en sus redes sociales Percy Áñez Castedo, presidente de la Asociación por Arte y Cultura (APAC).

El post del directivo viene acompañado del comunicado oficial de la institución, que señala que la decisión de no cobrar ninguna entrada en los 132 conciertos del XIII Festival de Música Barroca, que se inicia este viernes, obedece a cambios en sistemas y procedimientos por parte de Impuestos Nacionales, “que han ocasionado atrasos que resultan insostenibles”.





En contacto con EL DEBER, Áñez explicó que todo nace a partir de la demora en el trámite en Impuestos Nacionales para autorizar la emisión de entradas del festival.

“Nos dicen que han cambiado los procedimientos y que es la primera vez que se topan con este tipo de trámites para eventos como este festival, que se organiza desde hace más de 25 años. No queremos generar malestar con Impuestos Nacionales, porque son servidores públicos, estamos seguros de que esto escapa de sus manos y, sin duda, les falta capacidad para resolver esta situación”, mencionó Áñez, que comentó que en el ente regulador les estaba entregando entradas con fecha límite de emisión del 21 de abril, las cuales no servían porque el festival comienza el 22.

Apelan a la solidaridad

Lejos de desmotivarlos, esta situación anima a los organizadores del festival a encarar la versión 2022 con más ánimo y con la idea de que la población tendrá una razón más para disfrutar de 10 días con lo mejor de la música patrimonial de la región.

Asimismo, conscientes de que un 84% de los conciertos ya eran gratuitos, apelan a la solidaridad de la gente que acudirá a las presentaciones en la capital cruceña, la única sede que contemplaba entradas pagadas.

“La pandemia ya nos había golpeado y la presencialidad de los conciertos nos daba esta oportunidad de recuperar, de alguna manera, algunos costos de inversión. Pero, finalmente, somos una institución sin fines de lucro, esta situación es inédita para APAC, que siempre ha procurado que la mayor parte de los conciertos del festival sean gratis. Y así seguía siendo, porque, incluso el domingo barroco (24 de abril) ofrece varias presentaciones gratuitas en la ciudad. Entonces, la proporción de un 16% de recitales pagados era bien marginal”, afirma Áñez.

“Si el alma de APAC es ser accesible, bajo esa premisa lo haremos gratis, el pueblo cruceño es generoso, estoy seguro de que se va a poner a la altura de la situación y mostrará su solidaridad. A mí me reconforta saber que esa persona que no podía ir porque no podía pagar los Bs 70 de la entrada, ahora lo va a poder hacer porque va a pagar Bs 20 o Bs 30, o finalmente no va a pagar nada, porque está en su derecho y va a haber otra que va a poder pagar más”, concluye el presidente de APAC.