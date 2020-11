'Camacho' y la reina del Carnaval cruceño de 2019 confirman su relación

Escucha esta nota aquí

Adiós campaña electoral, bienvenido el amor. El ex candidato a la presidencia Luis Fernando Camacho y la reina del Carnaval 2019 Fátima Jordán, de los que ya se venía hablando desde hace unas semanas, se declararon su amor públicamente esta mañana.



Solo habían rumores, algunos likes en la cuenta de Facebook de la magnífica y una foto que se hizo viral en la que 'Camacho' y ella aparecían en una tienda de ropa; sin embargo, la tarde de ayer la modelo publicó una fotografía en la red social y el ex líder cívico no se contuvo más.

Entre 292 me gusta, me importa y me encanta, el corazón de Luis Fernando Camacho no pasó desapercibido y, por si quedaban dudas, agregó el comentario: "Sencillamente hermosa". Casi de inmediato Fátima respondió con el emoticón de los ojos enamorados.

La foto pasó a segundo plano y los likes se volcaron a los comentarios de la pareja, que poco después siguió las muestras de amor. "Lo más hermoso que tenés es tu corazón...y celebro tener el privilegio de cuidarlo cada día y poder llenarlo de amor", agregó Luis Fernando. Si aún quedaba algún resquicio de duda, ella le respondió muy temprano: "te amo mi amor".

La modelo le contó a Sociales que llevan dos meses de relación, pero prefirió brindar detalles más adelante.

Hasta ahora no hay fotos de la pareja, ni se los vio juntos durante la campaña, pero, tras semejante declaración, solo es cuestión de tiempo.

Fátima tiene 28 años y es odontóloga de profesión y modelo; mientras que 'Camacho' tiene 41 y es abogado.





El líder cruceño que pugnó por la silla presidencial

La foto viral que hizo saltar las alarmas sobre la relación