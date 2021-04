Canciones nominadas al Óscar sonarán desde el museo del cine de Los Ángeles y desde Islandia

Escucha esta nota aquí

Las cinco canciones nominadas en los premios Óscar de este año se interpretarán desde la azotea del nuevo y reluciente museo del cine de la Academia y desde un diminuto pueblo pesquero de Islandia, en un esfuerzo de los organizadores para dar un giro al formato de la ceremonia, tan afectado por la pandemia.​

La estrella del musical "Hamilton", Leslie Odom Jr, estará entre los que actuarán desde la terraza del aún no inaugurado Museo de la Academia de Cine de Los Ángeles, que ha estado en desarrollo durante años pero que, al igual que los Óscar, vio retrasada su puesta en marcha debido a la pandemia de covid-19.

Su canción "Speak Now", del drama sobre los derechos civiles "One Night in Miami", formará parte de un espectáculo especial previo a la entrega de los galardones, al igual que la balada "Husavik", de la comedia de Will Ferrell "Festival de la canción de Eurovisión: la historia de Fire Saga", interpretada desde el puerto islandés del mismo nombre.

"Hemos ideado un gran espectáculo antes y después de la entrega para mejorar nuestro evento principal", dijeron el viernes en un comunicado el director ganador del Óscar Steven Soderbergh y sus compañeros coproductores de la gala.

"Nuestra sugerencia es que sintonicen todo el evento, de lo contrario se perderán algo realmente inesperado y divertido".

Los Óscar de este año se celebran bajo el tema de los "premios como películas", y se celebrarán principalmente, con el distanciamiento social de rigor, en Union Station, en el centro de Los Ángeles.

Harrison Ford, Brad Pitt y Reese Witherspoon forman parte de la lista de presentadores estelares.

También se habilitarán sedes en Gran Bretaña y Francia para los nominados internacionales que no puedan viajar a Los Ángeles.

El pre-show musical "Oscars: Into the Spotlight" también contará con las actuaciones de H.E.R., ganadora de varios Grammy, y Diane Warren, 12 veces nominada a los Óscar, que este año fueron nominadas por "Judas and the Black Messiah" y "The Life Ahead", respectivamente.

Los organizadores también anunciaron un programa posterior llamado "Oscars: After Dark", en el que se grabarán las estatuillas doradas de los grandes ganadores de la noche y se realizarán entrevistas a las estrellas.

La 93ª edición de los premios de la Academia se celebrará el 25 de abril, mientras que el museo abrirá sus puertas el 30 de septiembre.