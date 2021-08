Carlos Santana lanza un nuevo tema y tiene fecha de salida para su nuevo disco

Escucha esta nota aquí

Carlos Santana, guitarrista ganador de múltiples Grammy, anunció este miércoles que su nuevo álbum “Blessings and Miracles” será lanzado planetariamente el próximo 15 de octubre y publicó su segundo adelanto.



El primer single del disco, "Move" -disponible desde hoy en todas las plataformas digitales- une nuevamente a la leyenda de la música e ícono de la guitarra con el cantante de Matchbox 20, Rob Thomas, dos décadas después de aquél éxito de "Smooth" del álbum "Supernatural" de 1999 por el que cosecharon varios premios Grammy. ​​

Antes de la salida del álbum, tanto "Move" como la colaboración de Santana junto a Diane Warren & G-Eazy, "She’s Fire", lanzada hace un mes, estará disponible para la pre-venta.



Además de Rob Thomas, el álbum incluirá colaboraciones con brillantes artistas, escritores y productores Chris Stapleton, G-Eazy, Diane Warren, Steve Winwood, Chick Corea, Rick Rubin, Corey Glover, Kirk Hammett, Ally Brooke, American Authors y Narada Michael Walden, entre otros.



"El título de este álbum proviene de mi creencia de que nacemos con poderes celestiales que nos permiten crear bendiciones y milagros", sostuvo el músico, a través de un comunicado de prensa.



Y agregó: “El mundo te programa para que no seas digno de esos dones, pero tenemos que utilizar la luz, el espíritu y el alma; son indestructibles e inmutables. Esos son los tres elementos principales de este álbum".



"Blessing and Miracles" presenta a los miembros de la banda de gira de Santana (incluida la baterista Cindy Blackman Santana y el cantante Tommy Anthony), así como voces y teclados del hijo del guitarrista, Salvador Santana, y la voz de su hija, Stella Santana.



Sobre su nueva colaboración con Thomas, Santana contó que "fue como una inteligencia divina detrás de escena" lo que sucedió con esa canción y que supo inmediatamente que debía grabarla con él: "La canción trata sobre el despertar de tus moléculas. Enciéndete y actívate, ya sabes, muévete. Cuando Rob y yo trabajamos juntos, tenemos un sonido espléndido", sostuvo sobre el flamante single.



Santana pasó gran parte de los últimos dos años grabando “Blessings and Miracles”, como productor y colaborando con otros hacedores de discos.



La grabación a distancia, en el marco de la pandemia de coronavirus, resultó en un proceso "asombroso" para el guitarrista, que se entregó a la metodología "cerrando los ojos" y "estando en la misma habitación" que su invitado "incluso si está en algún lugar lejano" y "compartiendo frecuencias juntos".



En cuanto a los invitados estelares, sostuvo: "No elijo a la gente, es como si me eligieran. Pero, por supuesto, es un honor para mí trabajar con artistas tan increíbles. Soy un surfista cabalgando esas olas que se convierten en canciones de diferentes artistas, creadores y arquitectos. Soy muy afortunado de tener la oportunidad de hacer eso. Es un regalo que no doy por sentado".



Antes del lanzamiento de “Blessings and Miracles”, Santana y su banda marcarán su tan esperado regreso al escenario después de 18 meses, el próximo 25 de agosto cuando reanude su residencia histórica en House of Blues del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas, con varias desde ese día hasta el 4 de septiembre y otras adicionales desde el 3 de noviembre hasta el 11 de diciembre.

Escucha el nuevo tema de Santana: