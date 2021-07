Chaplin Show es tendencia en TikTok con su cumbia 18 años, sobre la vacunación

Escucha esta nota aquí

Los Ángeles Chaplines es la versión boliviana de los mexicanos Los Ángeles Azules, que acaban de grabar su propia versión de la cumbia 17 años para promover la vacunación. La creativa propuesta se hizo viral en TikTok, donde está a punto de alcanzar los 2 millones de reproducciones.

"Amigo sabés, me acabo de vacunar, me duele mi brazo y me siento algo extraño. Tengo 18 y ya lo puedo hacer, estoy más tranquilo, ya lo estaba esperando. Amigo sabés, me acabo de proteger, hice la fila y por fin me vacunaron. Esta es la vacuna que tanto esperé, porque soy mayor de 18 años", empieza el tema que fue aplaudido por internautas bolivianos y de otros países, como Ecuador, Chile y Argentina.

La canción, que también fue compartida en YouTube, fue escrita por el humorista Ian Vega, vocalista de los Ángeles Chaplines.



El resto de la orquesta lo completan los actores Carlos Landívar, José Antonio Flores, Cristhian Valverde, Yoel Clinton Velez y Andrés Salvatierra.



"Hay la Johnson, la Sputnik, la Pfizer, ¿cuál duele más?. Hay Astrazeneca y la Sinopharm, también la Moderna para vacunar. Estoy protegido y puedo bailar. No había sentido sensación así en mi vida, así en mi vida. La vacunación, la vacunación..." completa el coro que según los nuevos fanáticos se les quedó en la cabeza hasta que llegaron a su puesto de vacunación.