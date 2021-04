Chloé Zhao: "Indagar en el propio pasado es lo más aterrador"

Escucha esta nota aquí

"Nomadland", el film estadounidense de Chloé Zhao, ha avivado la controversia en China, pero pasarán "unos años más" antes de que la directora nacida en Pekín se atreva a abordar sus raíces en la pantalla, dijo en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara.

"Nomadland", la favorita para el Óscar, es la última de las películas de Zhao ambientada en el Estados Unidos profundo. Sigue a estadounidenses que la Gran Recesión de hace una década dejó al margen de la sociedad y que viven en camionetas deambulando por estados escasamente poblados, como Dakota del Sur y Nebraska.

El filme ya ha ganado los principales premios, incluidos los Globos de Oro, pero generó una reacción violenta en China, después de que en las redes sociales y los medios estatales se cuestionara la lealtad de Zhao a su país natal.

Algunos incluso la llamaron "traidora" por una entrevista de hace años con medios australianos en la que supuestamente dijo que "Estados Unidos es ahora mi país".

Consultada si consideraría hacer una película en China o sobre su juventud durante un panel virtual el martes con tres cineastas nominados al Óscar a mejor director, Zhao dijo que "indagar en el propio pasado es lo más aterrador".

"Siento que tendría que pensar en la angustia adolescente y todas esas cosas, y volver a casa", dijo. "Me llevará unos años más. Creo que necesito madurar más para no tener miedo de mirarme a mí misma".

Contar historias sobre otras personas es "más seguro para mí", agregó, destacando la valentía de "Minari", el drama de inmigrantes coreano-estadounidenses inspirado en la infancia de Lee Isaac Chung.

"No tengo ese coraje todavía. Así que creo que es muy valiente lo que hiciste", le dijo Zhao a Chung.

Zhao, de 39 años, es hija de un rico ejecutivo de una empresa siderúrgica china y dejó China cuando era adolescente para asistir a un internado británico antes de terminar su educación en Los Ángeles y Nueva York.

Mientras estaba en la escuela de cine de Nueva York, se topó con imágenes de una reserva india en Dakota del Sur, lo que la llevó a hacer su primera película "Songs My Brothers Taught Me".

"Me estaba acercando a los 30 y me sentí un poco desconectada de mí misma, para ser honesta, y no (...) capaz de escuchar mi propia voz", contó Zhao.

"Y cuando eso sucede, la gente tiende a ir al oeste, al oeste de donde sea que estén (...) Y terminé en Dakota del Sur, y realmente me enamoré de Badlands", dijo, en alusión al parque nacional en ese estado del medio oeste más conocido por el Monte Rushmore, donde están tallados los rostros de cuatro presidentes estadounidenses.

Cuando se le preguntó qué era lo que más esperaba hacer una vez que terminara la pandemia, Zhao dijo que le gustaría visitar a sus familiares en China. "Extraño los viajes internacionales, extraño volver a China, ir a casa a ver a mi familia", dijo. "Y comer la comida que pueda digerir".

El Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara se lleva a cabo hasta el sábado.