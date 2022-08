Chofer en Argentina creó un grupo de WhatsApp para que los pasajeros no pierdan el micro

El twitt del usuario @julyrossi20: “Todos los días me tomo el 74 para ir laburar y siempre voy con el mismo chofer. Me agregó al grupo de WhatsApp del bondi donde el loco te avisa por dónde anda así no te clavás en la parada como un pe...”, dio a conocer la historia de Miguel Cantero, un chofer de la línea 74 (Buenos Aires), quien creó un grupo de WhatsApp para que los pasajeros calculen el tiempo para estar en la parada.