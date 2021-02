Christopher Plummer: Algunas de sus escenas y momentos más memorables

Escucha esta nota aquí

El ganador del Premio de la Academia y leyenda de Hollywood, Christopher Plummer, falleció este viernes 5 de febrero a la edad de 91 años. En una prolífica y distinguida carrera que abarca siete décadas, Plummer protagonizó películas de alto perfil como El sonido de la música y El hombre que sería rey ; en 2011, se convirtió en la persona de mayor edad en ganar un Oscar por su papel en Beginners. La familia de Plummer confirmó que murió pacíficamente en su casa de Connecticut, con su esposa de 53 años, Elaine Taylor, a su lado. Taylor informó que la causa de la muerte de Plummer fue un golpe en la cabeza como resultado de una caída.

"Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales pasados ​​de moda, un humor autocrítico y la música de las palabras", dijo Lou Pitt, amigo y gerente de Plummer durante 46 años. “Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses. A través de su arte y su humanidad, tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones venideras. Él estará para siempre con nosotros ".

Plummer nació en Toronto en 1929 y se inició como actor principalmente a través de la obra de Shakespeare. A finales de los cincuenta y principios de los sesenta, fue un pilar en los escenarios de Stratford y Broadway, interpretando a todo el mundo, desde el príncipe Hal hasta Ricardo III y Hamlet. Su gran papel cinematográfico llegó en 1965, cuando interpretó al Capitán Von Trapp en la adaptación cinematográfica atemporal de The Sound of Music de Rodgers y Hammerstein .

Es difícil señalar los aspectos más destacados de una carrera tan larga y variada, pero la revista Esquire seleccionó algunos de ellos y que presentamos a continuación.

Uno de los momentos más memorables de Plummer en The Sound of Music es su canción en solitario: “Edelweiss”. Sin embargo, no fue Plummer quien cantaba el papel; era Bill Lee, un cantante ‘fantasma’. Plummer recordó estar "furioso" cuando se enteró de que su voz iba a ser doblada, y le dijo al diario The Guardian en 2018: "Había trabajado en mi canto durante tanto tiempo, pero en esos días, tenían a alguien entrenado que haría el doblaje. Dije: '¡La única razón por la que hice esta maldita cosa fue para poder hacer un musical en una película!' ”.

Esto estuvo lejos de ser la primera vez que Plummer expresó su disgusto por The Sound of Music . A menudo se refería a la película como "S&M" o "The Sound of Mucus", y se enfadaba por ser encasillado por lo que perduró como su papel más famoso.

"Ese material sentimental es lo más difícil de interpretar para mí, especialmente porque estoy entrenado vocal y físicamente para Shakespeare", dijo Plummer a People en 1982. "Para hacer un papel pésimo como von Trapp, tienes que usar todos los trucos que conoces para llenar la carcasa vacía del papel. Esa maldita película me sigue como un albatros ".

Más adelante en la vida, la antipatía de Plummer por The Sound of Music se suavizó. "He hecho las paces con eso", le dijo a The Guardian . “Me molestó muchísimo al principio. Pensé: '¿Esta gente nunca ve otra película? ¿Es este el único que han visto? ... Pero estoy agradecido con la película, y con Robert Wise, que es un gran director y un caballero, y con Julie (Andrews), que sigue siendo una gran amiga ".

Claro, “Edelweiss” está muy bien, pero ¿qué podría vencer al Capitán Von Trapp destrozando una bandera nazi como papel de impresora?

En The Insider , la película profética de 1999 de Michael Mann basada en hechos reales sobre la historia de un denunciante de la industria tabacalera que es noticia nacional, Plummer interpretó al legendario presentador de noticias Mike Wallace. En esta escena, se enfrenta a Al Pacino, quien interpreta al productor de 60 Minutes Lowell Bergman, y luego regaña a un miembro de la CBS. Es memorable el momento en el que el personaje dicen "¿Quién te dijo que tus deditos incompetentes tienen las habilidades necesarias para editarme?"

En Star Trek: The Undiscovered Country, Plummer interpretó al general klingon Chang, un enemigo cómicamente malvado del Capitán Kirk, lo que demuestra cuán ilimitado era su alcance.





En su papel ganador del Oscar en Beginners , Plummer interpretó a Hal, un anciano diagnosticado con un cáncer terminal que le cuenta a su hijo después de la muerte de su esposa. En esta conmovedora escena, Hal le pregunta a su hijo Oliver (interpretado por Ewan McGregor) si alguna vez sospechó que su padre era gay. Hal habla conmovedoramente sobre su largo matrimonio y sobre la dolorosa complejidad de ocultar la verdadera identidad durante décadas. Es fácil ver por qué Plummer ganó un Oscar por esta poderosa actuación.

En 2011, Plummer se convirtió en la persona de mayor edad en ganar un Premio de la Academia a los 82 años. Mirando con afecto la estatuilla del Oscar, bromeó: "Solo eres dos años mayor que yo, cariño. ¿Dónde has estado toda mi vida?"

Continuó diciendo: “Cuando salí por primera vez del vientre de mi madre, ya estaba ensayando mi discurso de agradecimiento de la Academia. Fue hace tanto tiempo. Afortunadamente para ti, lo he olvidado ". Plummer recibió otra nominación al Oscar por su papel en Todo el dinero del mundo en 2017.

En Knives Out , de Rian Johnson , Plummer interpretó a Harlan Thrombey, un autor multimillonario y patriarca de una familia de víboras intrigantes. En esta apasionante escena, mientras se avecina su muerte por envenenamiento inadvertido, Harlan instruye a su enfermera, Marta (interpretada por Ana de Armas), cómo escapar de la escena del crimen sin despertar sospechas. La narración de peso de Plummer tiene un efecto decisivo en la escena de suspenso.

A Plummer le sobreviven su esposa, Taylor, y su hija, la actriz Amanda Plummer.