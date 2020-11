Cinco cosas que se deberían hacer para enfrentar la segunda ola del Covid-19, según una epidemióloga estadounidense

Escucha esta nota aquí

Varios países europeos se enfrentan a un segundo ataque del coronavirus en su territorio y asumen nuevas estrategias para combatirlo. Bolivia y, en realidad, ningún país está libre de un posible rebrote, por lo que hoy es más importante que nunca no bajar la guardia.

Para poder enfrentar la embestida del mortal virus, Syra Madad, directora sénior del programa Patógenos Especiales del Sistema de Salud de Nueva York y miembro de la Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs, compartió en el medio digital Business Insider cinco cosas que las personas deberían hacer para enfrentarse al Covid-19.

La profesional cita al cansancio y la impaciencia de la población y la reapertura de los vuelos y permisos de viaje como algunas de las causas que podrían facilitar la propagación de la enfermedad en Estados Unidos y el mundo.



Estas son sus cinco sugerencias:

1. Mantenerse en contacto con la familia, amigos y seres queridos

Empezar a pensar a quién quieres en tu burbuja social. Una burbuja social es un contacto no doméstico con el que interactuar libremente en interiores sin distanciamiento social o sin usar barbijo. Otras formas de interactuar con personas que no están en tu burbuja social es mantener reuniones al aire libre, con distancia y con barbijos puestos.



2. Preparar un kit de emergencia para el hogar

Tener lo esencial en un kit de emergencia en casa. Hacer una lista de todos los miembros de la familia y de sus necesidades, desde un suministro de medicamentos para 30 días, hasta pañales, alimentos no perecederos y otros.



3. Mantenerse bien informado

Estar al tanto de las noticias actuales, como la tasa de propagación del Covid-19 en tu zona. Si hay altos niveles de transmisión, es mejor limitar el contacto con personas que no sean miembros de la familia y elegir actividades con menor riesgo de transmisión.



4. Mantenerse en buen estado físico y emocional

El bienestar social, emocional y físico es muy importante. La crisis de salud del Covid-19 es estresante, y tiene un enorme efecto en la vida en más de un sentido. Mantenerse sano no solo es importante para el bienestar general, sino que también puede ayudar a reducir el riesgo de un resultado grave si se contrae el SARS-CoV-2.



Es importante tener en cuenta que el riesgo de un resultado grave por Covid-19 no es uniforme, y, aunque los adultos mayores y las personas con problemas de salud de base corren mayor riesgo de desarrollar complicaciones más graves, nadie es inmune. Si tienes hipertensión o diabetes debes controlarlas con una dieta saludable y nutritiva, durmiendo bien, haciendo ejercicio y manteniéndote en contacto con tus seres queridos.



5.No bajar la guardia

Seguir las recomendaciones esenciales: usar barbijo, mantener la distancia social, lavarse las manos con frecuencia y abrir las ventanas para ventilar. La prevención es la mejor forma de combatir a la enfermedad.