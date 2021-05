Claudia Arce se lanza como cantante pop en un recital en el que interpretará sus propias composiciones

Escucha esta nota aquí

Siempre tuvo cualidades artísticas. Cuando ganó el concurso Miss Bolivia, en 2009, recibió el título de miss Talento, por sus buenas interpretaciones de música lírica. Ahora ya en México, donde reside, Claudia Arce (30) incursiona en la música pop de manera profesional y presentará un concierto de manera virtual el jueves 27 de mayo, en homenaje a las madres bolivianas. Claudia, además de interprete, es la autora de los temas.





"Hola, soy Claudia Arce y durante muchos años soñé con cantar lo que escribía, y hoy estoy aquí invitándote a que me leas con los oídos y me veas por el sonido de esta faceta mía. Mis canciones están listas y como mi corazón va puesto en cada una de ellas no podía arriesgarme... y quise presentarlas en vivo", escribió en sus redes sociales.





Explica que en esta aventura musical la acompañan 11 músicos, con quienes ha grabado las canciones que presentará en este Live acoustic. Los boletos para asistir a este evento artístico virtual se los puede adquirir en Red Access y cuestan Bs 70, y 140 los Vip que incluye un encuentro privado con Claudia después del concierto y un saludo personalizado.



Esta chuquisaqueña representó a Bolivia en el concurso Miss Universo 2010, en Las Vegas (EEUU), fue presentadora de televisión y obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas. Es actriz, formó parte del Centro de Educación Artística de Televisa en Ciudad de México, donde actualmente reside y trabaja como intérprete de telenovelas.