CODA gana el premio Oscar a mejor película

Escucha esta nota aquí

CODA, un film de bajo presupuesto sobre la complicada vida de una familia con padres sordos y una hija oyente recibió este domingo el Óscar a la mejor película, frente a pesos pesados del cine.



La victoria de esta película, una adaptación de la francesa "La Famille Bélier", convierte a Apple TV+ en la primera plataforma de streaming que gana en los Óscar en la categoría insignia de mejor largometraje. La directora Sian Heder ganó la estatuilla al mejor guión adaptado y el actor Troy Kotsur, sordo de nacimiento, la de mejor actor de Reparto.



Estos son los ganadores en las principales categorías de la 94ª edición de los premios de la Academia, que se entregaron el domingo en el Teatro Dolby de Hollywood.



- Mejor película -

"CODA"



- Mejor directora -

Jane Campion, "El poder del perro"



- Mejor actor -

Will Smith, "Rey Richard: una familia ganadora"



- Mejor actriz -

Jessica Chastain, "Los ojos de Tammy Faye" ("The Eyes of Tammy Faye")



- Mejor actor de reparto -

Troy Kotsur, "CODA"



- Mejor actriz de reparto -

Ariana DeBose, "Amor sin barreras"



- Mejor película internacional -

"Drive My Car" (Japón)



- Mejor película animada -

"Encanto"



- Mejor documental -

"Summer of Soul (...o, cuando la revolución no pudo ser televisada)"



- Mejor guión original -

"Belfast" - Kenneth Branagh



- Mejor guión adaptado -

"CODA" - Sian Heder







Lea también Tendencias Jessica Chastain gana el Oscar a mejor actriz por su papel en Los ojos de Tammy Faye El premio se lo entregó Anthony Hopkins, quien ganó el Oscar a mejor actor el año pasado