Coldplay anuncia desde México su gira 'Music of the Spheres World Tour'

A pocos días del estreno del nuevo disco de Coldplay; Music of the Spheres, programado para el 15 de octubre, una gigante proyección en uno de los costados del World Trade Center en la Ciudad de México reveló el nombre del tour que la banda prepara para el próximo año.



Music of the Spheres World Tour es el nombre que se pudo leer en el muro del edificio, y aunque aún no hay nada confirmado más allá del nombre de la gira, se asume que al elegir a la ciudad para anunciar el nombre de la gira es de lo más probable que la banda ofrezca unas fechas en el mismo lugar que el anuncio.



Aunque cada día parece ser que los eventos masivos se ven más próximos a regresar, México aún no ha albergado giras internacionales de artistas tan grandes como de la talla de Coldplay.



Esperemos que la evolución de la situación sanitaria mejore para que cada vez podamos ver más shows de esta escala en nuestro país.



Music of the Spheres promete ser uno de sus lanzamientos más importantes de la carrera de los músicos.



Con una temática más allá de este mundo, tal vez inspirada por la nueva carrera espacial que se vive actualmente, nos esperan 12 canciones con un corte más épico e incluso cinematográfico como mencionan los músicos de la banda.

Colaboraciones importantes con Selena Gómez y el grupo sensación del momento; BTS, que ya pudimos escuchar e incluso encabezó la lista Hot 100 de Billboard, serán piezas que podremos encontrar en el nuevo álbum de Coldplay.



Un viaje al cosmos de la mano de los músicos impulsado por la máxima en sintetizadores y sonidos etéreos, ya nos tienen acostumbrados a un nivel de producción que queda fuera de este mundo.



Tanto el álbum como la gira mundial, prometen ser de igual manera parte de las producciones más importantes del próximo año.