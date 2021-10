Coldplay estará en el festival Rock in Rio 2022

Luego de 11 años de su primera aparición en el festival, Coldplay regresará al Rock In Rio. Después de mucho suspenso en las redes sociales en los últimos días, los organizadores del evento confirmaron que Coldplay cerrará la noche del 10 de septiembre de 2022.

La banda británica presentará un nuevo repertorio con dos álbumes editados desde entonces. "Everyday Life", que fue un éxito alcanzando el número uno en las listas del Reino Unido, y este viernes 15 de octubre, su último álbum "Music of The Spheres" será lanzado en plataformas de transmisión.

"¡Estoy contando los días para vivir esta experiencia de nuevo! La gira Music Of The Spheres Tour aterrizará el 10 de septiembre en Río de Janeiro para un encuentro solo para nosotros. ¡Los espero allí!", dijo el festival en su perfil oficial en redes sociales el jueves 14 de octubre.

Tô contando os dias pra viver essa experência toda de novo! A Music Of The Spheres Tour vai pousar dia 10/09 no Rio de Janeiro pra um encontro só nosso. Te espero lá! 💙#COLDPLAYnoRockinRio #RockinRio2022 #PalcoMundo #EuVou pic.twitter.com/7cO94eESXz