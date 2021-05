Coldplay se presentará en vivo por TikTok

Escucha esta nota aquí

Coldplay se une a la tendencia de los shows en línea para ayudar a la causa del Red Nose Day 2021, una iniciativa que busca recaudar fondos para conseguir un mundo libre de pobreza infantil. La banda se presentará desde su ciudad de origen el próximo lunes 24 de mayo a través de TikTok, según lo anunció desde el canal de YouTube de Red Nose USA.

Recientemente, la banda de pop rock compartió un vistazo de su último sencillo “Higher Power” a través de la plataforma de TikTok. Los usuarios de la red social podían ocupar el fragmento de la canción dentro de sus propios videos y hasta ahora se han acumulado 123.000 creaciones con este sonido, informó la revista Rolling Stone.

Esta no sería la primera vez que Coldplay se une a la causa del Red Nose Day. En 2015, el conjunto londinense presentó su producción de Game of Thrones: The Musical, un sketch de comedia de 12 minutos que reunía a miembros de la serie de HBO y estaba narrado por el actor Liam Neeson.

“Red Nose Day hace cosas asombrosas para mantener a los niños del mundo sanos y salvos, además de empoderados”, mencionó Chris Martin. “Estamos muy felices de poder ayudar a la causa con esta presentación”.

Alison Moore, CEO de Comic Relief US (organización que se encarga de organizar el evento), compartió su sentir al respecto. “Estoy muy emocionada de contar con Coldplay para apoyarnos en Red Nose Day 2021 y compartir con fans de todo el mundo esta experiencia increíble. Esta es una gran oportunidad para que Red Nose Day junte los fondos necesarios para terminar con la pobreza infantil, además de abrir nuevos caminos con nuestra primera colecta en TikTok”.

El show de Coldplay se llevará a cabo desde la cuenta de TikTok oficial de la banda el lunes 24 de mayo a las 14:00 horas (hora de Bolivia). Hasta el momento no está claro si el conjunto presentará material nuevo, pues solamente se ha dado a conocer que el concierto tendrá lugar en Londres y constará de cuatro canciones en vivo.

La última presentación de Coldplay fue en los BRIT Awards de la semana pasada, en los que la banda abrió la ceremonia con su tema “Higher Power” desde un escenario en el río Támesis especialmente construido para el evento.

Vea el video de la presentación de Coldplay en los BRIT Awards 2021: