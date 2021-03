Colecciones corporativas de arte y 24 Horas Santa Cruz, dos exposiciones que abren en Manzana 1

Escucha esta nota aquí

A partir de este jueves 18 de marzo, a las 18:00, Manzana 1 Espacio de Arte abre en sus salas la exposición " Colecciones corporativas de arte", que reúne obras que forman parte del patrimonio de empresas, como EL DEBER, Los Tajibos Hotel y Mainter. De forma paralela, en el predio público Arte en la Plaza, se abrirá la muestra de fotografías "24 Horas Santa Cruz"

En la muestra Colecciones corporativas se destaca 33 pinturas de gran y mediano formato, que representan solo partes de las colecciones de propiedad de tres importantes empresas cruceñas, entre ellas EL DEBER, que desde hace mucho tiempo respaldan el desarrollo artístico. Estas obras se verán en las cinco salas de la galería.

Cabe recordar que las obras en exposición de EL DEBER reflejan parte de la importante colección que durante años fue gestando Pedro Rivero Mercado durante las décadas que dirigió El Diario Mayor y en los que apoyó sin descanso a los artistas plásticos nacionales y en especial a los cruceños.

En ese sentido también Manzana 1 presenta la exposición Colecciones corporativas como un homenaje a las empresas que durante muchos años se han hecho de un patrimonio de pinturas, dándole un lugar destacado al arte.

El arte para que pueda crecer necesita de apoyo y las empresas al comprar obras respaldan la producción creativa que, en consecuencia, genera una dinámica enriquecedora para la sociedad.

Atrás de una colección de arte sin duda hay una persona que, motivada por una profunda pasión, es quien incentiva las adquisiciones. Estas piezas tienen como destino la ambientación de oficinas que al exhibirlas ganan belleza y personalidad por la expresión de cada obra que, a su vez, ilumina un espacio laboral y apela a la sensibilidad de quienes están en el lugar.

Al permanecer en ámbitos privados las colecciones empresariales de arte no son vistas abiertamente por lo que la exposición Colecciones privadas, de Manzana 1 Espacio de Arte, es una oportunidad para descubrir la riqueza de estos patrimonios, obras que quizá en muchos casos fueron exclusivamente creadas para sus propietarios y que son prácticamente inéditas para el gran público.

A pesar de que existe una ley municipal que establece que los edificios deben tener una obra de arte en sus áreas públicas y esto generalmente no ocurre en la práctica, es gratificante y admirable que haya empresas que coleccionan por interés propio.

Esta exposición permanecerá disponible hasta el domingo 2 de mayo. El acceso es gratuito y la atención presencial de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00.

Proyecto 24 horas Santa Cruz

Este jueves también, a las 10:30, se abre Arte en la Plaza que acoge una selección de 22 fotografías del Proyecto 24 Horas Santa Cruz, que forman parte del libro del mismo nombre.

Es una propuesta cultural, conceptual y contemporánea que muestra un día en Santa Cruz de la Sierra. Es también un recorrido capaz de redescubrir rincones, momentos y personajes que a veces pasan desapercibidos. Y una invitación a explorar la realidad con los ojos de quien entiende que una ciudad funciona como un organismo vivo.

El proyecto tuvo como resultado el libro de fotografía de 24SCZ – 24 horas Santa Cruz. Esta exhibición es una pequeña muestra de lo que es. Un retrato del cotidiano cruceño bajo la mirada atenta de 18 fotógrafos con estéticas, trayectorias y vivencias diversas.

Veinticuatro horas quizás no sean suficientes para retratar una ciudad entera, pero si para conquistarnos y destapar el tarro de sus esencias.

El concepto y la coordinación de este proyecto pertenecen a las fotógrafas Anahí Aguilar y Carolina Moyano.

Autores

Agustín Klarik. Tucumán, 1991. Cursó un año de Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Tucumán. Trabaja como fotógrafo independiente.

Alejandra Sánchez. Guadalajara, 1988. Vive en Bolivia desde 2015. Estudió Fotografía y Producción de Cine.

Álvaro Gumucio. Cochabamba, 1985. Estudió Publicidad y Marketing en la Universidad Privada Franz Tamayo. Premio al mejor director de Fashion Film 2019.

Andrés Bejarano Ortiz. Santa Cruz de la Sierra, 1998. Ganó el concurso nacional interuniversitario Expocom 2018. Estudia Comunicación Multimedia Estratégica en la Universidad Evangélica Boliviana.

Andrés MacLean Velásquez. Santa Cruz de la Sierra, 1992. Estudió Marketing en la Universidad de Arkansas. Fotógrafo independiente.

Antonio Dávila. La Paz el 18 de noviembre de 1981. Estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Diplomado en fotografía por la Universidad Evangélica Boliviana.

Carlos Sánchez Navas. Sucre, 1988. Estudió Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana (UCB). Fotoperiodista. Premio Goethe Institut 2012. Premio Freddy Alborta 2013 y 2014.

Enrique Menacho. Santa Cruz de la Sierra, 1973. Estudió fotografía en el Brooks Institute of Photography de California.

Jorge Ferrufino. Santa Cruz de la Sierra, 1986. Estudia Filología Hispánica en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Fotoperiodista.

Juan Pablo Roca Linares. Santa Cruz de la Sierra, 1982. Estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Franz Tamayo y Comunicación Audiovisual en Diakonía. Fotoperiodista.

Julio González Sánchez. Arquitecto y artista contemporáneo.

Kelly Ledezma Ayala. Cochabamba, 1990. Estudió Cinematografía en la Escuela de Cine y Artes Audiovisuales de La Paz, diplomada en fotografía en la Universidad Evangélica Boliviana. Premio Plurinacional Eduardo Abaroa en la categoría de fotografía 2018.

Kev Alemán Ribera. Santa Cruz de la Sierra, 1994. Estudió Administración Hotelera y Turismo en la Universidad Franz Tamayo.

Navel Arroyo. Santa Cruz de la Sierra, 1990. Comunicadora social. Diplomada en fotografía por la Universidad Evangélica Boliviana. Ganó los concursos He for She Arts Week 2018 y Lorgio en los Anillos 2018.