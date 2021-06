Comenzó la subasta mensual de Manzana 1 y se aceptan ofertas hasta las 22:00

Escucha esta nota aquí

Las subastas relámpago de Manzana 1 Espacio de Arte se realizan dos veces por mes, en días sábado, de 16:00 a 22.00. La recaudación excedente del precio base beneficia a un fondo del que se paga sueldos al personal de Manzana 1. Los artistas reciben el valor de sus obras. Cada subasta tiene 10 obras de mediano formato, entre esculturas y pinturas. Este sábado 26 se realiza la segunda de junio y los interesados pueden hacer sus ofertas hasta las 22:00.

En esta ocasión se subastan obras de: Adda Donato, Adolfo Torrico, Douglas Rivera, Isabel Blacutt, Jorge Aranda, Juan Bustillos, Juan José Serrano, Magenta Murillo, Santiago Junior Ayala y William Añez.

¿Cómo se realiza?

La puja se realiza a escala nacional, durante solo 6 horas. Las subastas relámpago de la galería de arte Manzana 1 dan un práctico y fácil acceso a una variedad de obras inéditas. El coleccionista encontrará autores que destacan en el escenario boliviano de las artes visuales, alta calidad y costos accesibles ($us 500 como máximo en los precios base).

Conozca las reglas



Las subastas de Manzana 1 Espacio de Arte se rigen por un reglamento establecido para el buen desarrollo y buen término de la actividad. Es importante que el participante conozca las reglas antes de participar:





1. Elija la obra de su interés.



2. Verifique el precio base y las ofertas ya existentes (si las hay) en el chat.



3. Abajo de la imagen de la obra de su preferencia puede proceder a hacer su oferta sobre el precio base o sobre el valor de la oferta del último postor.



4. Cada nueva oferta debe ser incrementada de 10 dólares en 10 dólares, como mínimo, en relación a la oferta del último postor.



5. Identifique con precisión cuál es la última oferta previa a la que usted haría



6. La puja se desarrolla únicamente en el chat de la fotografía de cada obra del álbum de subasta.



7. Con el fin de no saturar el chat y para evitar confusiones el chat recibirá solo las ofertas en puja. Todo comentario de otra índole será borrado por el administrador de la página.



8. La Subasta Virtual Relámpago de hoy, sábado 26 de junio 2021, se desarrolla de 16:00 a 22:00 (puntualmente).



9. Si Usted tiene dudas o consultas puede preguntar al supervisor de la subasta mediante un mensaje privado en la página de Facebook o al teléfono/whatsapp 760-03552.



10. Si Usted quiere participar reservando su identidad, mediante una comunicación al teléfono/whatsapp 760-03552 puede pedir a los organizadores que se hagan sus propuestas en calidad de Comprador Anónimo.



11. Al término de la subasta Manzana 1 se dará una hora para cotejar los resultados, los revisará con detalle y los dará a conocer a las 23:00



12. Manzana 1 Espacio de Arte define y respalda sus resultados en base a los horarios que quedan establecidos en Facebook y al orden en que entran los mensajes en esta red social.



13. En caso de empate de dos o más ofertas, el orden de entrada de los mensajes define al ganador. Las ofertas válidas deben entrar hasta las 22:00, incluso, como máximo. Ofertas posteriores a ese horario no serán tomadas en cuenta, aunque sean mayores.



14. Luego del anuncio de los resultados, cada mejor postor deberá identificarse, dar sus datos y fijar la fecha en que pagará y buscará la obra comprada. Si el mejor postor no se identifica la obra será adjudicada al segundo mejor postor.



15. Las obras vendidas serán entregadas a los ganadores de la subasta inmediatamente luego de que sean pagadas, previa coordinación con Manzana 1.



16. La participación en la subasta supone la aceptación de estas bases.



Los compradores, adicionalmente a poseer una obra de colección, con su gesto apoyará la sobrevivencia de Manzana 1 Espacio de Arte, que requiere fondos para el pago de sueldos de su personal.

Puede participar de la subasta ingresando a la dirección:

9https://www.facebook.com/Manzana1espaciodearte/posts/4146343805442419