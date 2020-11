'Comfy', la moda de la nueva normalidad

Escucha esta nota aquí

La vida no es igual desde la aparición del coronavirus, desde las rutinas de limpieza hasta la manera de trabajar se han modificado. Estas alteraciones también han influido en la moda, pues las nuevas tendencias toman en cuenta la comodidad y sencillez que se requiere en tiempos de cuarentena y teletrabajo.

Moda 'comfy'



Sí, las tendencias hoy llevan este nombre, un diminutivo de la palabra comfortable (confortable, en español). Desde las marcas 'low cost' hasta las glamurosas la implementaron en sus nuevas colecciones.

La premisa es verse tan bien como para atender una videollamada, pero sentirse cómodo y estar preparado para pasar varias horas frente a la computadora y moverse sin dificultad a la cocina o salir volando al supermercado.

Una de las firmas que adoptó la moda 'comfy' en las últimas colecciones que lanzó en Europa es Mango, que propone prendas para sentirte "tan cómodo como si estuvieras en casa, tan estiloso como si estuvieras en otro lado".

Bajo la misma premisa, pero con el toque glamuroso, Dior lanzó hace unos días su colección Dior Chez Moi (Dior en casa, en español) que "rinde homenaje al arte de relajarse en casa con estilo".

Obviamente, Zara no se quedó atrás y en las capitales europeas ya está disponible su línea New comfort, que se olvida de la ropa ajustada para dar mayor libertad al cuerpo. Shorts, tops, pantalones con bolsillos, polerones y sudaderas 'over size' dominan en sus escaparates.

El estilo deportivo también puede ser considerado como un subgrupo de esta tendencia, pues los shorts, calzas 'bikers' y buzos encajan al 100% en ella.