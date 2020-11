¿Cómo se origina y cuándo se celebra el Black Friday?

Escucha esta nota aquí

¿Qué es el cada vez más famoso Black Friday o Viernes Negro y cuándo se desarrolla? Esta festividad, que no nació con un concepto comercial, se conmemora el 27 de noviembre y se adaptó para inaugurar la temporada de compras navideñas en Estados Unidos. Aprovechando el impulso, ese día, los comercios ofrecen tentadores descuentos que terminan con las estanterías vacías o los compradores a los golpes.

La tradición estadounidense marca que el Black Friday se celebra después de su 'Día de Acción de Gracias', el cuarto jueves de cada noviembre, por lo que este año tocó en el viernes 27.

A lo largo de los años, esta tradición se ha impuesto en varios países del mundo y hasta en Bolivia, donde se organizan grandes campañas comerciales, como la que impulsa por quinto año consecutivo el Grupo Multimedia EL DEBER, el Black Friday Bolivia, en convenio con importantes negocios de todos los rubros.

​El origen del Black Friday

La revista National Geographic detalla que existen diversas teorías sobre el origen del Black Friday en Estados Unidos. Una de las primeras que se difundió, aunque ya fue descartada, es que tiene un origen esclavista, ya que el día después de Acción de Gracias, los traficantes de esclavos negros bajaban sus precios de cara a la temporada de invierno.

Otra teoría se remonta al viernes 24 de septiembre de 1869, cuando los agentes de bolsa de Wall Street Jay Gould y Jim Fisk intentaron acaparar el mercado del oro en complicidad con el político Boss Tweed, aunque fracasaron. Los tres intentaron sobornar a varios personajes importantes, incluidos algunos jueces, pero su plan falló, y el precio del oro se desplomó y muchos inversores se arruinaron, con lo que la jornada pasó a ser conocida como 'Viernes Negro'.



Sin embargo, la expresión Black Friday se usó casi un siglo más tarde, una jornada después de Acción de Gracias, a mediados de la década de 1950. Según recoge el diario Telegraph, el sábado después de la festividad se realizaría un partido de fútbol americano entre el ejército y la marina. La ciudad de Filadelfia colapsó el viernes por una avalancha de personas que llegaron para hacer sus compras de Navidad y asistir al día siguiente al encuentro. Ante el caos, todos los policías tuvieron que salir a las calles para controlar a las multitudes que abarrotaban la ciudad, por lo que bautizaron ese día con el nombre de "Viernes Negro".

La iniciativa tuvo éxito y así los comerciantes de Filadelfia empezaron a usar ese término para describir a las hordas de personas que se daban cita en las tiendas de la ciudad el día después de Acción de Gracias.



NatGeo recoge que el término se popularizó desde 1966, apareciendo impreso por primera vez en la revista The American Philatelist, y se extendió por todo EEUU después de que el periódico The New York Times use la expresión el 19 de noviembre de 1975 para referirse al problema circulatorio que se originó en la ciudad por los descuentos del día posterior a Acción de Gracias.



Hoy en día, el término y la celebración ya están instituidos y se han convertido en una tradición de compras, llegando a crear variables como el Cyber Monday o el Black Weekend.