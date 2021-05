¿Cómo ver el concierto de Coldplay de hoy?

Escucha esta nota aquí

Coldplay vuelve a los escenarios y el mundo entero está invitado a presenciar este gran momento (eso sí, comprando un boleto). La banda británica liderada por Chris Martin participará del tradicional Festival de Glastonbury 2021, que, por la pandemia, se verá por streaming desde su famosa granja del suroeste de Inglaterra.

El espectáculo, que durará cinco horas, incluirá también las actuaciones de Damon Albarn, Wolf Alice, Haim, Michael Kiwanuka y otros, en escenarios de Worthy Farm, en Glastonbury, donde se celebra el festival, conocido por sus extensos carteles con estrellas de la música, así como por sus números de danza, comedia, teatro, circo, cabaret y otras expresiones.



La organizadora Emily Eavis, que anunció en enero la cancelación del evento anual por segundo año, dijo a la BBC que "habrá una serie de actuaciones sorpresa".





El evento se retransmitirá en directo y se reproducirá en diferido en cuatro husos horarios internacionales. Las entradas para Sudamérica cuestan $us 27.50 solo para el ingreso y $us 60, el ingreso más un póster.



Paul Dugdale, director del evento, garantizó recrear la sensación de aventura. "Glastonbury es una aventura, y nunca sabes lo que hay a la vuelta de la esquina, y a menudo las mejores partes del festival son las que no te esperas, y eso es muy divertido", dijo.



Los boletos están a la venta en el sitio www.worthyfarm.live



En 2019, Coldplay anunció que dejaría los escenarios por uno o dos años hasta que "resuelva la logística de crear conciertos sustentables y que beneficien al medioambiente".