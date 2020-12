Conciertos virtuales imperdibles para recibir el 2021

Escucha esta nota aquí

La cuarentena por la pandemia volcó a todo el mundo al internet, y, así como se vivió en 2020 empezará el 2021, motivados por los artistas que desean dar esperanza y alegría en medio del encierro impuesto en varios países.

Los artistas pretenden motivar a la gente a que se cuide y se quede en casa a recibir el 2021, a cambio de lo que mejor saben hacer: pop, electrónica o rock. Los conciertos de Año Nuevo ya empezaron en otros países, para otros, aún se está a tiempo de preparar los ánimos.

Kiss

El concierto de la banda de rock estadounidense Kiss empezó a las 13:00 (hora boliviana), pero estará disponible durante 24 horas para los que adquieran los boletos, que cuestan desde $us 40.

El grupo de Gene Simmons promete 'Rock and roll all nite' desde Dubái, en un show imperdible, con 50 cámaras, visión en 360 grados y mucha pirotecnia, algo que no puede faltar en sus conciertos.





Tomorrowland

Para los amantes de la música electrónica, Tomorrowland 31.12.2020 les permitirá cerrar el año con los más grandes representantes del house, techno, hardstyle y trance.

Está confirmada la presencia de Armin van Buuren, Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Major Lazer, Martin Garrix, Maceo Plex, Snoop Dogg AKA Snoopadelic y más artistas que se encuentran entre los mejores del planeta. La transmisión arrancará a las 20:00, adaptada a 27 horarios. Entradas desde $us 25.

David Guetta desde el Louvre

De igual manera, el DJ francés David Guetta ofrecerá un concierto en redes sociales desde la Pirámide acristalada del Louvre hoy, a las 18:45 (hb). El evento se llama United at home y busca recaudar fondos para organizaciones que luchan contra las consecuencias del Covid-19, en esta ocasión Unicef y Restos du Coeur, que alimenta a personas sin techo. También será posible hacer una donación para el Louvre, que se ha visto obligado a cerrar seis meses por la pandemia del coronavirus.

El show integrará imágenes del museo del Louvre y de algunas de las obras de arte que alberga.

JLo, Maluma, Miley Cyrus y más...

En Nueva York, Times Square estará sin público, pero tendrá una sorprendente cantidad de artistas. La estrella televisiva Ryan Seacrest hará la cuenta regresiva y presentará las actuaciones de Maluma, Pitbull, Jennifer López, Billy Porter y Miley Cyrus y otros en el show Dick Clark’s New Year’s Rockin Eve.



Se verá en los sitios web TimesSquareNYC.org, NewYearsEve.nyc, Livestream.com/2021 y TimesSquareBall.net.



Asimismo estará en la programación de Univisión, ABC, CNN, CNNgo, NBC, NBC app y FOX y en el Facebook de Times Square NYC y en el Twitter de Times Square NYC.



Justin Bieber

El intérprete de Sorry se reencontrará con su público vía streaming hoy, desde las 23:15, después de tres años. "Una forma segura de darle una patada al 2020 juntos", anunció en sus redes.



Las entradas entradas para el show T-Mobile Presents New Year’s Eve Live with Justin Bieber’ cuestan desde $us 25 y se adquieren en el sitio momenthouse.com.