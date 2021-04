Concurso busca romper los estereotipos de la belleza femenina

Escucha esta nota aquí

En tiempo de inclusión y de tolerancia, que entre otros aspectos establece que la belleza femenina no tiene límites, ni cánones cerrados, surge el certamen Miss Curvy Santa Cruz, en el que se elegirá a la reina de talla grande, para que sea la imagen de un movimiento que cada vez tiene más aceptación, que es aceptar el cuerpo tal como es, que busca el bienestar y la salud, defensa de los derechos de las mujeres y que pide igualdad para todos.

Este concurso tendrá lugar el viernes 7 de mayo, en el hotel resort Villa Rosita, bajo la organización de Mayra García de la empresa Belleza sin Medidas. Participarán 20 candidatas, de las que se elegirá ocho finalistas, y de ahí a miss y señorita Curvy Santa Cruz, y miss Curvy del Oriente 2021. Las tres ganadoras participarán en el evento Miss Curvy Bolivia, que tendrá lugar a fines de este año.





En el certamen las participantes desfilarán con vestidos de cóctel en un cuadro de apertura, luego con trajes de baño uniforme con pareo y finalmente de gala. Las finalistas darán un mensaje sobre la autoestima, sobre la igualdad que deben tener las mujeres que no se ajustan a los cánones de belleza tradicional y dar una alerta acerca de los feminicidios.



La organizadora expresó que antes los concursos estaban destinados únicamente para las mujeres delgadas. Ese concepto cambió totalmente, pues actualmente todas pueden participar en su respectiva categoría. Dice que la belleza no tiene límite, ni se la mide en una balanza, es diversa y que las tradicionales medidas anatómicas 90-60-90 pasaron de moda, ya no se las toma en cuenta, porque unos centímetros más o menos no estable que es estético o que no es.





Para participar en el Miss Curvy Santa Cruz 2021 se necesita ser boliviana y haber radicado en el país mínimo seis meses antes de la final del evento. Tener entre 18 y 35 años, pueden concursar mujeres casadas, divorciadas, solteras y con hijos. No existe un límite de tallas ni de peso, ni deben tener necesariamente experiencia como modelos.





En este evento las participantes no necesitan hacer dietas, someterse a cirugías estéticas ni tratamientos de adelgazamiento, deben ser lo más naturales posible, porque se promueve el amor a la figura que se tiene, en el marco de la salud.