Conmoción en el mundo artístico español, muere Álex Casademunt

La música y la televisión de España están de luto y conmovidas. Falleció trágicamente el cantante, actor y galán catalán Álex Casademunt a consecuencia de las graves heridas que sufrió luego de que chocara fuertemente su vehículo contra un bus sin pasajeros, en una carretera cercana a Barcelona. De inmediato fue llevado a un hospital, pero en el trayecto perdió la vida y al llegar al centro médico fue declarado muerto.

De inmediato se avisó a sus familiares que rápidamente llegaron al hospital para reconocer el cuerpo. También se comunicó la noticia a sus amistades y colegas artistas, que manifestaron su pesar, dolor y sorpresa por sus redes sociales. Recordaron la buena persona que fue en los estudios y set de filmación, pero principalmente en la vida. Algunas de sus fans expresaron que se fue uno de los hombres más guapos de España y muy talentoso, informa el diario La Vanguardia.





Álex Casademunt González nació en Barcelona (España) hace 39 años. Fue un cantante, actor y presentador de TV que se hizo famoso al integrar la primera generación de artistas de Operación Triunfo en 2001, donde logró situarse entre los 10 primeros de la competencia. Fue compañero de David Bisbal, Manu Tenorio, Chenoa y David Bustamente. Con este último grabó en 2002 la nación Dos hombres y un destino, que obtuvo éxito en España y Latinoamérica.



En la televisión participó como comentarista, como El programa de Ana Rosa y también compitió en Bailando con las estrellas y en Vive cantando. En el teatro formó parte del elenco español de Mamma mía, que tuvo buena aceptación del público y reconocido por la crítica. También subió a las tablas con Cosas de tríos y El otro lado de la cama.





En enero de 2018 tuvo una hija, Bruna, fruto de su relación sentimental con la artista Laia. Actualmente era pareja de Judit Puig, que estuvo en el hospital y luego en el tanatorio barcelonés acompañando el cuerpo del artista catalán fallecido.



Sus colegas, sobre todo David Bustamante expresan su dolor por medio de sus redes sociales. "Diganme que es mentira, que no es él, por favor, no es posible, una persona tan buena no se puede ir tan pronto", escribió su amigo, con quien grabó una canción y siempre se reunía para conversar.

David Bisbal también hizo público su pesar. Recordó los buenos momentos que compartieron en Operación Triunfo y destacó su personalidad, un hombre de agradable carácter, siempre tranquilo y de buen sentido del humor, pero que lamentablemente ya no está entre nosotros, dijo.





Los restos mortales de Álex ya fueron sepultados en el cementerio de Mataró, en las cercanías de Barcelona. Asistieron sus familiares, sus amistades y sus colegas artistas. Su hermano Joan Casademunt fue el encargado de agradecer a las personas que los acompañaron en esos momentos difíciles. El cantante David Bustamante estuvo presente y se lo notaba muy afectado y se negó a hablar con la prensa, sus allegados pidieron disculpas por ello y explicaron que no era el momento de entrevistas, informa el diario Lecturas.