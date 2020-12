Coronavirus y Tom Hanks fueron lo más buscado en Google en 2020

Escucha esta nota aquí

12 de 12 fueron los meses que algunos países se pasaron luchando contra el Covid-19, con algunas semanas o meses más intensas que otras, pero sin una tregua definitiva hasta hoy. No podía ser de otra manera, la palabra coronavirus fue la más buscada en Google a nivel global.

A pocos días de que acabe el 2020, el buscador presentó una recopilación de las preguntas, personas y los momentos más consultados en el mundo y en los países más grandes.

Búsquedas

Sobre el coronavirus, las personas se mantuvieron al tanto, en primer lugar, sobre la enfermedad en Italia, uno de los países con mayor cantidad de muertos. La situación en España también fue tendencia, al igual que los síntomas, estadísticas y la vacuna.

A la pandemia le siguen en búsqueda 'resultados elecciones', debido a que varios países eligieron a sus nuevas autoridades en plena emergencia sanitaria; 'Kobe Bryan', el basquetbolista que falleció el 26 de enero en un accidente de helicóptero; 'Zoom', la plataforma de reuniones virtuales más popular de la temporada; e IPL, la liga de fútbol india.

Noticias

Las noticias más solicitadas fueron, nuevamente, coronavirus como la número 1, con un marcado pico entre el 15 y el 21 de marzo, cuando Bolivia recién entraba en cuarentena y otros países ya vivían el horror de la enfermedad.

También se repite el segundo lugar con las consultas a 'resultados de elecciones', seguida de Irán, Beirut y Hantavirus.

Artistas

Tom Hanks resultó el nombre más buscado y todas las consultas giraron en torno al coronavirus, ya que fue el primer famoso en revelar que contrajo la enfermedad, al igual que su esposa. Él y Rita Wilson ya se encuentra recuperados, pero alborotaron a todo el mundo, principalmente a Estados Unidos, Australia e Irlanda.

Joaquín Phoenix es la segunda consulta y el tema sobre él que llamó la atención fue su poderoso discurso de los Óscar, en el que habló sobre la injusticia, el saqueo del hombre a la naturaleza y su segunda oportunidad, tras ser un "sinvergüenza" en el pasado. Curiosamente, Puerto Rico, Chile y Costa Rica, Uruguay y Argentina fueron los países que más quisieron conocer lo que dijo.

El actor indio Amitabh Bachchane, también infectado con coronavirus; el humorista británico Ricky Gervais; y Jada Pinkett Smith, y una supuesta infidelidad a su esposo Will Smith, le siguen en el top 5.

Así siguen las demás tendencias:

Películas más buscadas:



1. Parasite

2. 1917

3. Black Panther

4. 365 Dni

5. Contagion



Personalidades más buscadas:



1. Joe Biden

2. Kim Jong Un

3. Boris Johnson

4. Kamala Harris

5. Tom Hanks



Los atletas y deportistas más buscados:



1. Ryan Newman

2. Michael Jordan

3. Tyson Fury

4. Tom Brady

5. Mike Tyson



Los conciertos más buscados:



1. Together At Home concert

2. Fire Fight Australia concert

3. Garth Brooks drive in concert

4. Travis Scott Fortnite concert

5. BTS online concert



Los juegos más buscados:



1. Among Us

2. Fall Guys: Ultimate Knockout

3. Valorant

4. Genshin Impact

5. The Last of Us 2



Personas que fallecieron en 2020 más buscadas:



1. Kobe Bryant

2. Naya Rivera

3. Chadwick Boseman

4. Sushant Singh Rajput

5. George Floyd