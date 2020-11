Crean un sujetador para mujeres con un solo seno

Escucha esta nota aquí

El Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se celebra en todo el mundo cada mes de octubre, trae buenas noticias en 2020 para las mujeres que se han enfrentado a la enfermedad. La asociación sin ánimos de lucro Teta&Teta ha diseñado el sujetador ‘Lola’, de una sola copa, que ya se encuentra a la venta en España.

El producto está pensado en mujeres que se hubieran sometido a una mastectomía y que, en vez de usar una prótesis interna o externa, prefieran "sacar pecho y mostrar su cicatriz". La pieza llegó en dos modelos, uno de lencería y otro más casual.



“Es más que un sujetador, es una llamada de atención a la presión médica y social, reivindica la libertad de vivir plana tras una mastectomía”, expresa María Rufilanchas, fundadora de Teta&Teta, que añade que con este sostén se abre un nuevo camino y visibiliza a las mujeres 'uniteta', además de ayudar a normalizar sus cuerpos.



A pesar del orgullo por su producto, Rufilanchas cree que Lola tiene algunos errores, como el precio de $us 89 que no está al alcance de cualquiera y que no sujeta bien un seno muy grande. Por ello, reta a marcas de ropa interior a diseñar su propia versión, más económica y cómoda.

Según indicó, las firmas Oysho y Mango ya se habrían manifestado. "Queremos que en sus tiendas quepamos todas", concluyó la creativa.