Cuáles son las actividades que conllevan más riesgo de contagio de coronavirus

Escucha esta nota aquí

Está a punto de acabarse un año en el que la población mundial adoptó una nueva rutina de vida por el coronavirus. A punto de iniciar el 2021, y, con algunos países empezando el proceso de vacunación contra la enfermedad, el regreso a la normalidad todavía es lejano en todo el planeta. Por ello, ante un nuevo rebrote en Bolivia, médicos de otros países que atraviesan una situación más dramática identificaron cuáles son las actividades que conllevan mayor riesgo de contagio.

"Alto riesgo de contagios: encuentros sociales, abrazos, besos, eventos en espacios cerrados, andar sin tapabocas y reuniones prolongadas", puntualizó en el medio ADN Digital, el infectólogo paraguayo Tomás Mateo Balmelli. Asimismo, agregó que cuanto mayor sea el tiempo y la cantidad de personas… mayor será el riesgo de contagio".

El diario The New York Times consultó a 700 epidemiólogos estadounidenses sobre las actividades más peligrosas, qué precauciones se debe tomar para evitar el contagio y si la llegada de las vacunas contra el Covid-19 permitirá el regreso al estilo de vida anterior. La mitad de los encuestados indicó que el comportamiento adquirido en la pandemia no cambiará hasta que al menos el 70% de la población esté vacunada.



El medio preguntó a los expertos sobre 23 actividades de la vida diaria, las más seguras y las más arriesgadas.



Reunirse al aire libre con amigos y hacer encargos, como ir al supermercado o la farmacia, son las más seguras.



Sobre las más arriesgadas, el 44% de los expertos mencionó que comer en el interior de un restaurante es la principal; con el 43% le sigue asistir a una boda o funeral y, finalmente, el 35% de los expertos apuntó a los eventos deportivos y musicales.



Vale la pena mencionar que estas situaciones varían de acuerdo con la ventilación y medidas de bioseguridad que se cumplen en los lugares donde se realicen dichas actividades.



En términos generales, los epidemiólogos se han mostrado menos preocupados por la realización de actividades al aire libre o por tocar superficies, y más preocupados por las actividades en interiores y aquellas con grupos grandes.



"Los lugares bajo techo con mucha gente son la situación más peligrosa. Lo menos arriesgado es estar al aire libre, con poca gente, distanciamiento social y precauciones", resaltó Leland Ackerson, de la Universidad de Massachusetts.

RECOMENDACIONES BÁSICAS



Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades​, de Estados Unidos, se debe tomar en cuenta:

* Cuanto más cercana y prolongada sea la interacción con otras personas, más alto es el riesgo de propagación del Covid-19.

*Si decide participar en actividades públicas, siga protegiéndose con las medidas preventivas cotidianas.

* Tenga estos artículos a mano cuando salga: barbijo, pañuelos desechables y un desinfectante de manos con al menos un 60 % de alcohol.