¿Cuáles son las consecuencias de no sacar a pasear a tu perro?

En ocasiones se piensa que no sacarlo a pasear, o simplemente dejarlo que se entretenga en la casa o el patio es más que suficiente y esto no supone un problema real para él.

Según el portal especializado en mascotas ExpertoAnimal contrariamente a lo que se piensa, son muchas las consecuencias de no sacar a pasear a un perro. Y por desgracia, estas tienen un gran impacto negativo en su salud, carácter y convivencia con él, ya que, al no realizar esta actividad, tu perro no recibirá todos los beneficios que le aporta el pasear.