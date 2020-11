¿Cuánto dinero tiene Jeff Bezzos, el hombre más rico del mundo?

Escucha esta nota aquí

El magnate tecnológico, fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos, de 56 años, es el hombre más rico del mundo con una fortuna estimada en $us 190.000 millones, según las dos principales listas de multimillonarios: Forbes Billionaires List y Bloomberg Billionaire Index, actualizada al 20 de octubre de 2020.

En la lista de Forbes, Bezos ocupa este lugar por tercer año consecutivo, "a pesar de haber dado $us 36 mil millones en acciones de Amazon a su ex esposa MacKenzie Bezos como parte de su acuerdo de divorcio el año pasado". En la actualidad, el estadounidense es propietario del 11,1% de las acciones de su principal compañía.

Sus inversiones

La revista GQ España detalla que la inversión más conocida de Bezos es la participación en Blue Origin, la empresa aeroespacial que fundó en 2000 para el desarrollo de cohetes espaciales reutilizables gracias al sistema de descenso controlados, y destinados a realizar vuelos suborbitales y orbitales, tanto para misiones oficiales concertadas como para vuelos estrictamente privados.



De igual manera, desde 2013 es dueño del diario The Washington Post, por el que pagó $us 250 millones.



También tiene participación en Google, Uber, Twitter, Airbnb, General Assembly, Juno Therapeutics y otras 26 inversiones.



En cuanto a propiedades inmobiliarias, es dueño de la casa más grande y cara de Washington, que adquirió en 2017 por más de $us 23 millones, y que se trata de dos edificios neo-coloniales construidos en 1908 y 1912 respectivamente, conectados por un puente de piedra.



Este año compró un departamento en construcción por $us 90 millones, y otros tres terminados en Nueva York por $us 80 millones más. Otros $us 165 millones han ido a parar a la adquisición de la mansión más cara de la historia en Los Ángeles, construida en los años 30 por Jack Warner, fundador de Warner Bros.



Ésta última es una propiedad de estilo colonial que incluye pista de tenis, piscina y jardines en sus 13.000 metros cuadrados, y que cuenta, como anécdota, con suelo de madera importado que fue propiedad de Napoleón, según GQ.